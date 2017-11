Pânã la mini-vacanta de 1 Decembrie, angajatii DGASPC vor avea salariile pe carduri

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Dupã ce au primit explicatii, consilierii judeteni au aprobat în unanimitate a VII-a rectificare din acest an a judetului, cu atât mai mult cu cât acesta continea sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata salariilor restante a angajatilor de la DGASPC si a bunurilor si serviciilor achizitionate de institutie pentru asistati. Cu aceastã ocazie, prin bugetul judetului au “umblat” sume echivalente a un sfert din totalul programat pentru acest an, din care 35,7 milioane pentru cheltuieli de personal, bunuri si servicii. Alte 37,5 milioane lei, de aceastã datã cu minus, reprezentã sume ce se spera a fi atrase si cheltuite în sustinerea proiectelor de investitii cu finantare prin PNDL, bani care, probabil, vor veni anul viitor. Acesta este si cauza pentru care bugetul judetului Vaslui va rãmâne cu un excedent bugetar de peste 5,6 milioane lei.

Dupã aprobarea alocãrii de cãtre Guvernul Romaniei, din fondul de rezervã, a sumelor necesare sustinerii sistemului de protectie a copilului si a persoanelor cu handicap, respectiv plata salariilor angajatilor DGASPC, 27,927 milioane lei, consilierii judeteni au fost chemati de urgentã sã aprobe rectificarea bugetului judetului, pentru ca acesti bani sã ajungã la destinatie. Înainte de inceputul sedintei, conducerea DGASPC avea emotii in ceea ce priveste intrunirea numãrului necesar de consilieri pentru adoptarea proiectului de hotãrare privind rectificarea. Asta cu atat mai mult cu cat, cu o sãptãmanã inainte, o hotãrare asemãnãtoare, prin care institutia urma sã primeascã 3 milioane lei, bani alocati tot de guvern pentru plata bunurilor si serviciilor achizitionate, a fost amanatã, pentru cã actul normativ nu fusese publicat in Monitorul Oficial. De aceastã datã, totul a decurs cu bine, chiar dacã au lipsit 8 din cei 33 de consilieri judeteni in functie, rectificarea de buget fiind adoptatã in unanimitate. Nu inainte insã ca consilierii liberali sã cearã conducerii judetului lãmuriri cu privire la modul in care DGASPC Vaslui a ajuns in situatia ca, cu trei luni inainte de sfarsitul anului, sã nu mai aibã nici un ban in conturi. ‘Problema a fost, am mai spus-o, insuficientele alocãri bugetare de la Guvern de la inceputul anului, si, chiar dacã noi am incercat sã facem ceva, alocand de la CJ 28% din bugetul DGASPC, in loc de 10%, cat ar fi trebuit in mod normal, acest lucru nu a fost destul. Toate institutiile de protectia copilului din tarã au fost subfinantate, si tuturor li s-au alocat acum bani pentru corectarea situatiei, insã una este sã ai 140 de asistenti maternali, cum e cazul in Harghita, si alta e sã ai de zece ori mai mult, cum e cazul Vasluiului. Suntem unul din cele trei judete din tarã care au implementat un program pilot, de oferire a serviciilor de protectie pentru toate categoriile de cetãteni aflati in nevoie, si toate trei au ajuns in aceeasi situatie datoritã dezvoltãrii foarte mari a acestor servicii’, a rãspuns Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

“Nu cred ca va fi cazul sa facem restrângeri de personal”

El a adãugat cã nimeni nu a solicitat CJ sã intervinã la DGASPC pentru a se face reduceri de personal anul viitor. ‘E adevãrat cã anul viitor va trebui sã fim mult mai atenti si sã restrangem cheltuielile, ca partea pe care o acoperim noi sã fie diminuatã. Nu cred insã cã va fi cazul sã facem restrangeri de personal. Cat despre majorãrile salariale din iulie ale celor 150 – 200 de functionari ai Directiei, nu acestea au cauzat situatia jenantã de acolo, ci salariile celor peste douã mii de persoane angajate contractual, asistenti maternali si restul, cheltuieli care ar fi trebuit acoperite incã de la inceputul anului de la bugetul de stat. Sperãm ca, pentru anul viitor, sã fie actualizate standardele de cost si calitate, astfel incat alocãrile de la bugetul de stat sã acopere cheltuielile DGASPC’, a explicat Dumitru Buzatu. Dupã ce au primit explicatiile, consilierii liberali au votat pentru adoptarea rectificãrii de buget, care a intrunit unanimitatea voturilor celor 25 de consilieri prezenti. Chiar dacã hotãrarea a fost adoptatã iar suma necesarã pusã la dispozitia DGASPC, din cauza circuitului banilor, lefurile vor ajunge in conturile angajatilor dupã cateva zile, conducerea institutiei sperand ca acest lucru sã se intample inainte de mini-vacanta de Ziua Nationalã. Cat priveste rectificarea a VII-a a bugetului judetului, aceasta a fost, de departe, cea mai importantã din 2017, sumele vehiculate cu aceastã ocazie depãsind un sfert din intreg bugetul pentru acest an. În afara sumelor destinate acoperirii cheltuielor din sistemul de protectie socialã, circa 35,7 milioane lei, si a altora, mult mai mici, cu care au fost suplimentate sau diminuate unele capitole bugetare, prin bugetul judetului s-au mai preumblat alte 37,5 milioane de lei, la capitolul ‘cheltuieli de capital’. Din pãcate, suma a fost cu minus, si reprezintã finantarea unor investitii, cele mai multe privind reabilitarea de drumuri judetene, ce urmau a fi derulate prin Progamul National de Dezvoltare Localã, finantare amanatã pentru anul viitor. În aceste conditii, bugetul judetului Vaslui va rãmane cu un excedent de 5,647 milioane lei, bani care vor putea fi folositi anul viitor pentru dezvoltare. Chiar dacã banii vor rãmane la dispozitia judetului, acest lucru nu este imbucurãtor pentru cã, din cate se pare, existenta acestui excedent bugetar va influenta in mod negativ sumele ce se vor aloca de la bugetul de stat pentru 2018 pentru echilibrarea bugetului judetului Vaslui.