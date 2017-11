Opriti bullyingul în scoli sau desfiintati recreatiile!

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Umilirea fizicã sau psihicã a unor elevi în scoli chiar de cãtre colegii lor, asa numitul bullying, a devenit un fenomen cu atât mai mult cu cât, conform statisticilor, 73% dintre copii afirmã cã au fost martorii unei situatii de acest gen în mediul scolar. În încercarea de a trage un semnal de alarmã, Organizatia „Salvati copiii” a demarat la nivel national Campania „Opriti bullyingul sau desfiintati recreatiile!”. Desfiintarea recreatiilor, departe de a fi doritã, reprezintã în fapt alternativa extremã prin care s-ar putea reduce acest fenomen care rãmâne la cote alarmante, desi în statistici, violenta în scoli din judetul Vaslui este în scãdere. Alternativa? O mai amplã implicare a tuturor factorilor din mediul scolar, în special a elevilor si familiilor acestora, în vederea schimbãrii atitudinii copiilor care provoacã bullying-ul.

De cate ori, copilul dumneavoastrã nu a venit acasã plangandu-se cã a fost abuzat de unul sau mai multi colegi, ori este exclus din anumite activitãti ale acestora? Sau, dacã nu fãcea acest lucru, suferea, in timp, schimbãri de personalitate, devenind mai timid si mai retras? De multe ori, aceste agresiuni fizice sau morale, care, in timp, au un impact covarsitor asupra moralului copiilor abuzati, este fie disimulat sau neimpãrtãsit de victime, fie pãrintii, uneori prea ocupati, alteori pentru cã nu-si dau seama, nu dau importantã sau pur si simplu nu stiu ce mãsuri sã ia. Diferit de alte forme de agresiune sau violentã intre copii, conceptul de bullying reprezintã diverse forme de umilire ale copiilor de cãtre propriii colegi, de la abuz fizic, la umilire psihicã de diverse feluri, in special a acelor copii care nu pot rãspunde acestor abuzuri. Cu un an in urmã, Organizatia ‘Salvati copiii’ lansa primul studiu national dedicat fenomenului de bullying in Romania, fenomen care, in decursul anilor, a luat proportii. Statisticile sunt mai mult decat ingrijorãtoare: 1 din 4 copii era umilit in mod repetat la scoalã, in fata colegilor; 1 din 6 copii era agresat in mod repetat; 1 din 5 copii umilea in mod repetat un alt copil din scoalã iar 73% dintre copii afirmau cã au fost martorii unei situatii de bullying in mediul scolar. ‘Drept urmare, ‘Salvati copiii’ lanseazã un al doilea semnal de alarmã, in incercarea de a schimba ceva, implicand totodatã toti factorii responsabili atat de la nivelul invãtãmantului, cat si ai societãtii civile. Desfãsuratã sub sloganul ‘Opriti bullyingul sau desfiintati recreatiile!’, campania noastrã nu doreste sub nici o formã sã desfiinteze acele unice momente de bucurie ale elevilor si timpul in care acestia pot socializa, recreatiile, care insã, pentru unul din patru copii, devin intervalul fricii, al izolãrii si al plansului, cand sunt in mod repetat umiliti sau chiar agresati in fata colegilor. În schimb, dorim o mai mare constientizare a tuturor factorilor implicati cu privire la acest fenomen, cultivarea valorilor de tolerantã, respect si curaj in randul elevilor, pentru descurajarea unor astfel de atitudini, atat de cãtre colegii victimelor sau a agresorilor, cat si cadrelor didactice ori a pãrintilor celor implicati’, a arãtat Vasile Mariciuc, presedintele filialei Vaslui a Organizatiei ‘Salvati copiii’. ‘Este un fapt, violenta in scoli este prezentã in multe dintre unitãtile scolare, si, chiar dacã, datoritã eforturilor tuturor factorilor implicati, am reusit sã reducem semnificativ, in ultimii ani, acest fenomen, rãmane o temã de dezbatere zilnicã atat in cadrul scolilor, cat si a sedintelor Inspectoratului Scolar. Consider cã dirigintii, profesorii, consilierii scolari au un rol foarte important in combaterea acestui fenomen, care, dacã candva avea doar forme usoare de agresiune, acum poate conduce la evenimente foarte grave, asa cum s-a mai intamplat in ultimul timp. Din pãcate, copiii preiau din societate tot ce vãd, inclusiv exemplele negative. Este foarte trist sã stim cã elevii nu mai leagã prietenii, asa cum ar fi normal la varsta lor si, in schimb, se umilesc intre ei, sunt violenti unii cu altii. Nu cred cã trebuie sã desfiintãm recreatiile, dimpotrivã, ar trebui sã alocãm mai mult timp acestor perioade in care copiii sã se joace, in care cadrele didactice, invãtãtori, diriginti, profesori, sã discute cu ei si sã le ofere afectiunea de care unii dintre copii poate au atata nevoie. Din pãcate, cu tot efortul pe care noi, cadrele didactice si cei implicati in procesul de invãtãmant le facem, lipseste de multe ori factorul cel mai important, familia, care, fie lipseste fizic, fie nu se implicã in educatia copiilor. Acolo trebuie sã actionãm mai energic, in vederea constientizãrii si implicãrii celor care provoacã acest fenomen’, era de pãrere Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, prezentã la conferinta de lansare a Campaniei ‘Opriti bullyingul sau desfiintati recreatiile!’ de cãtre Organizatia ‘Salvati copiii’. La randul sãu, comisarul Petru Perdun, seful Serviciului de Ordine Publicã din cadrul IPJ Vaslui, a dorit sã sublinieze faptul cã, desi, statistic, infractionalitatea in scoli este in scãdere fatã de anii anteriori, cifrele se referã doar la cazurile ajunse in atentia politistilor, multe dintre agresiunile fizice sau verbale rãmanand neraportate. ‘Teoretic, astfel de fapte pot fi sanctionate contraventional. Din propria experientã, pot spune cã un efect mult mai puternic il au actiunile de prevenire, discutiile cu copiii, in special cu agresorii. De multe ori, cei implicati fac astfel de fapte tocmai pentru cã le lipseste indrumarea pe care chiar ei simt cã au nevoie’, a explicat comisarul Petru Perdun. Este practic scopul acestei campanii a Organizatiei ‘Salvati copiii’, care, pe langã constientizarea nivelului crescut de manifestare a comportamentelor de bullying intre copii si a consecintelor negative dramatice pe care il au asupra dezvoltãrii armonioase a tinerilor, doreste promovarea unor metode pozitive si eficiente de educare socio-emotionalã a copiilor, in spiritul valorilor de tolerantã, respect, protectie si curaj.