Oare chiar nu avem nevoie de 4 milioane de lei?

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Atacurile PNL Vaslui la „revolutia fiscalã” a guvernului PSD continuã. Dupã ce, luni, liberalul Dumitru Boros, primarul municipiului Bârlad, s-a pâns cã bugetul pe 2018 va fi mai mic cu circa 8,5 – 9 milioane lei, ieri, Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, a fãcut calculele pentru municipiul resedintã de judet, al cãrui minus estimat, în bugetul pe anul viitor, va fi de 4 milioane de lei! În lipsa unor explicatii venite pe filiera PSD, liderul liberal concluzioneazã cã Vasluiul pur si simplu nu are nevoie de acesti bani.

Marea ‘revolutie fiscalãùù a PSD pune pe butuci investitiile din municipiul Vaslui, este constatarea pe care o fac liberalii vasluieni. Si, pentru cã niciun membru PSD din judet nu a venit cu explicatii pe aceastã temã si ‘nu spune nimic despre impactul dezastruos pe care noul impozit pe venit il va avea asupra investitiilor din municipiul Vaslui, intrebarea este: conducerea pesedistã a orasului si, mai mult, a judetului nu vor sã spunã nimic sau nu au voie? Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, a fãcut calculele si, avand la bazã executia bugetarã pentru anul 2017, spune cã in bugetul municipiului Vaslui intrã, din cote defalcate din impozitul pe venit, suma de aproximativ 36.600.000 lei. ‘Conform simulãrii pentru anul 2018, suma provenitã din cotele defalcate din impozitul pe venit va fi de aproximativ 23.400.000 lei, din cauza faptului cã, in afara scãderii cotei de impozitare a impozitului pe venit de la 16% la 10%, scade si baza de impozitare. Guvernul PSD mutã practic contributiile de la impozitul pe venit cãtre bugetul asigurãrilor sociale si bugetul asigurãrilor de sãnãtate, diminuand bugetele administratiilor locale. Vedem o scãdere de aproximativ 13.000.000 lei din bugetul municipiului Vaslui. Guvernul PSD promite cã va compensa gãurile din bugetele locale, respectiv suma de 13.000.000 lei pentru municipiul Vaslui, panã la nivelul impozitului pe venit din anul 2017, mai putin jumãtate din excedentul bugetar la 31.12.2016. Acum ne loveste nemilos incompetenta cu care a fost condus orasul in ultimii ani. În concluzie, faptul cã in anul 2016 nu am fost capabili sã cheltuim toti banii si am incheiat anul cu un excedent bugetar de aproximativ 8 milioane de lei ne va face sa pierdem, in 2018, jumãtate din aceastã sumã, mai exact 4 milioane de lei’, sussine Tudor Polak. În timp ce, in tarã, primari de municipii sau orase din toate partidele politice si-au exprimat nemultumirea fatã de aceste modificari fiscale ‘care aduc primãriile la cheremul guvernului’, in municipiul Vaslui, ‘domnul primar Vasile Pavãl nu a spus absolut nimic referitor la acest subiect. Înteleg cã in municipiul Vaslui pur si simplu nu avem nevoie de 4.000.000 de lei’, conchide Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui.