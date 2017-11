O zi obisnuitã în Albita: autovehicule radiate si acte false!

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueazã cercetãri cu privire la trei bãrbati care conduceau autovehicule radiate din circulatie de autoritãtile din Olanda, respectiv Slovacia. La sfârsitul sãptãmânii trecute, nu au lipsit nici cãrtile de identitate si permisele de conducere false.

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Denis D., in varstã de 30 de ani, conducand un autoturism marca Ford, inmatriculat in Olanda. Pe 12 noiembrie, in jurul orei 11.30, in acelasi punct de trecere a frontierei s-au prezentat la controlul de frontierã, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Andrei C., in varstã de 51de ani, si Vasile C., cu dublã cetãtenie, romanã si moldoveneascã, in varstã de 28 de ani, conducand fiecare cate un autocamion marca MAN. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autovehiculele in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã autoturismul marca Ford este radiat din circulatie de autoritãtile din Olanda incepand cu data de 29.08.2017, iar autocamioanele au fost radiate din circulatie de autoritãtile din Slovacia incepand cu 09.05.2017. Soferul autoturismului marca Ford a declarat cã l-a achizitionat din Olanda, plãtind suma de 2.500 euro. Soferii autocamioanelor au declarat cã erau angajati si nu aveau cunostintã despre faptul cã autovehiculele sunt radiate din circulatie. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numãr fals de inmatriculare.

Documente false depistate la controlul de frontiera

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in PTF Albita s-au prezentat pentru a intra in tarã trei cetãteni din R. Moldova, pasageri in diverse mijloace de transport, Igor G., Ruslan G. si Ivan H., cu varste cuprinse intre 28 si 32 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport si a persoanelor, ocazie cu care au fost descoperite, in buzunar si in borsetele persoanelor in cauzã, cate o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, pe care erau imprimate fotografiile celor trei persoane. Totodatã, in urma controlului amãnuntit efectuat asupra lui Igor G., alãturi de cartea de identitate, in acelasi buzunar al hainei, a fost gãsit si un permis de conducere, cu insemnele autoritãtilor romane, eliberat pe numele posesorului. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au stabilit cã documentele descoperite sunt false. Tinerii au declarat cã au procurat documentele de la conationali, ale cãror date nu le cunosc, plãtind sume cuprinse intre 100 si 300 euro, si cã urmau sã le foloseascã intr-un stat din Spatiul Schengen pentru a ocupa mai usor un loc de muncã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale. Pe 12 noiembrie, in jurul orei 23.30, s-a prezentat in acelasi punct de trecere a frontierei, pentru efectuarea formalitãtilor necesare iesirii din tarã, cetãteanul moldovean Andrei T., in varstã de 24 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintrun autoturism marca Land Rover si o remorcã, ambele inmatriculate in Lituania. La control, politistii de frontierã au constatat cã permisul de conducere, valabil pentru categoriile ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘BE’, ‘CE, prezentat la control nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unui document autentic, fiind fals. De asemenea au mai stabilit cã bãrbatul este posesorul unui permis de conducere valabil doar pentru categoria ‘B’. Andrei T. a declarat cã a procurat documentul in anul 2016, de la un conational, cu suma de 130 euro, si cã se foloseste de respectivul document cand situatia impune. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals, instigare la fals material in inscrisuri oficiale si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cãtre o persoanã al cãrei permis de conducere este necorespunzãtor categoriei din care face parte vehiculul respectiv.