O nouã sansã pentru împãdurirea terenurilor degradate

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Termenul pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire si crearea de suprafete împãdurite” a fost prelungit pânã la data de 17 noiembrie 2017. În acest an, niciunul dintre cei trei vasluieni care, în prima sesiune, au depus cereri de ajutor financiar pentru a beneficia de subventia de 6.000 euro la hectar nu au reusit accesarea acestor suventii. Problema întâmpinatã de acestia a fost legatã de dreptul de utilizare a terenurilor pentru care se solicitã subventia. De aceastã datã, s-ar pãrea cã unul dintre solicitanti are sanse pentru a accesa acest program.

APIA a prelungit, panã pe data de 17 noiembrie, termenul pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat ßSprijin pentru prima impãdurire si crearea de suprafete impãdurite’. Acest ajutor financiar se acordã pentru infiintarea efectivã de plantatii forestiere, in special pe terenuri degradate sau improprii agriculturii. Sumele ce pot fi accesate, 6.000 euro la hectar, acoperã inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de impãdurire, intretinerea si ingrijirea plantatiei forestiere, precum si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impãduririi, pe o perioadã de 12 ani. Mãsura vine in completarea actiunilor guvernamentale de crestere a fondului forestier national. Programul este aferent Mãsurii 8 ßInvestitii in dezvoltarea zonelor impãdurite si imbunãtãtirea viabilitãtii pãdurilor’, Submãsura 8.1 ßÎmpãduriri si crearea de suprafete impãdurite’ din cadrul PNDR 2014-2020. Alocarea financiarã pe aceastã mãsurã este de 50 de milioane de euro, iar valoarea maximã a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei de ajutor de stat este de 7 milioane de euro. În conditiile in care, in judetul Vaslui, exist‘ peste 50.000 ha de terenuri degradate, zone lipsite de vegetatie si cu grad de eroziune mare, care insã ar fi pretabile pentru impãdurire, astfel fiind stopatã si eroziunea solului, in prima sesiune din acest an, doar trei vasluieni au depus cereri de ajutor financiar. Niciuna dintre cereri nu a intrunit punctajul necesar pentru a primi finantare. În afara acestor solicitanti, au fost si alte persoane interesate de aceastã mãsurã de sprijin, insã, din cate se pare, au probleme in ceea ce priveste dreptul de proprietate a terenurilor in cauzã. Un exemplu in acest sens este oferit de Consiliul Local Berezeni, care si-a arãtat interesul pentru a impãduri mai multe zeci de hectare de terenuri degradate din domeniul public al comunei, insã terenul in cauzã este concesionat panã la sfarsitul acestui an. În aceste conditii, este posibil ca cererea celor de la Berezeni sã fie depusã intr-o viitoare sesiune. În schimb, un alt solicitant are sansa ca cererea, initial respinsã in sesiunea din martie, sã-i fie aprobatã, dupã ce, conform dosarului, indeplineste toate conditiile. Din pãcate, suprafata pentru care solicitã subventia este una micã, de doar cateva hectare.