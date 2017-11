O nouã oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii învãtãmântului vasluian, prin Banca Mondialã

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Unitãtile de învãtãmânt, scoli, grãdinite ori licee, care nu au obtinut finantare în vederea reabilitãrii (sau construirii unora noi) ar putea fi incluse într-un program ce va fi implementat de Ministerul Educatiei Nationale cu finantare de la Banca Mondialã. Primarii au termen pânã mâine, 24 noiembrie, sã transmitã la ISJ lista unitãtilor ce ar putea fi incluse în acest program.

Ministerul Educatiei Nationale impreunã cu Banca Mondialã intentioneazã sã demareze un program care vizeaza strict restabilirea sigurantei in exploatare a clãdirilor scolare si a imbunãtãtirii conditiilor de invãtãmant, fie prin reabilitarea clãdirilor scolare cu structura de rezistentã afectatã, fie, dupã caz, construirea unei clãdiri noi in locul celor care prezintã un grad avansat de uzurã. Programul se adreseazã scolilor atat din mediul rural, cat si din mediul urban care nu au fost cuprinse intr-un alt program de reabilitare derulat fie de MEN, fie prin PNDL 1 sau 2. ‘Este o idee foarte bunã, care ar rezolva problema lãcasurilor din invãtãmant care, cum este cazul unor scoli sau grãdinite din municipiul Barlad, nu au obtinut, din diverse motive, finantare in vederea reabilitãrii sau construirii unor clãdiri noi in locul celor aflate in stare accentuatã de degradare. Programul se va derula direct prin minister, fãrã implicarea financiarã a UAT-urilor, fiind premise ca lucrãrile de construire de reabilitare sã se finalizeze intr-un timp cat mai scurt, posibil in circa doi ani. Asa s-a intamplat si cu alte obiective din judetul Vaslui a cãror finantare si executie a lucrãrilor a fost asiguratã direct de minister, proiecte care, in decurs de un an, au ajuns in stare foarte avansatã de implementare’ ne-a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Aceasta a adãugat cã directorii unitãtilor de invãtãmant si primarii interesati trebuie sã trimitã in cel mai scurt timp, panã pe 24 noiembrie, lista unitãtilor ce ar putea fi incluse in acest program, impreunã cu caracteristicile clãdirilor au nevoie de reabilitare. ‘Directorii unitãtilor, impreunã cu autoritãtile locale, trebuie sã ne transmitã aceste solicitãri, iar cererile vor fi aprobate in functie de caracteristicile tehnice actuale ale clãdirilor: anul construirii, structura si gradul de deteriorare, la fel de important fiind insã si numãrul de copii de varstã scolarã din comunitãtile respective si posibilitãtile de desfãsurare a actului educativ. Cerem maximã seriozitate din partea factorilor implicati, ca nu cumva, odatã scolile sau grãdinitele reabilitate, sã ne trezim, asa cum s-a mai intamplat chiar cu scoli construite in anii 2.000 prin Banca Mondialã, sã le inchidem peste cativa ani din lipsã de elevi!’, a cerut prof. Gabriela Plãcintã. Trebuie spus cã, din punct de vedere a unitãtilor scolare noi sau reabilitate ori pentru care s-a obtinut finantare in acest scop, anul 2017 a fost unul foarte bogat. Astfel, elevii din 10 sate invatã in unitãti proaspãt reabilitate, cele din Stefan cel Mare, Bãlteni, Cretesti, Suletea, Cepesticomuna Bogdãnita, Delesti, Bãcesti, Bãcani, RãdeniDragomiresti sau Zorleni, acolo unde a fost finalizatã si o grãdinitã. La acestea se adaugã campusul Scolar al Colegiului National ‘Cuza Vodã’ din Husi, cu o sutã de locuri de cazare si dispunand de cantinã, salã de lecturã si club propriu, dar si cel mai modern cabinet stomatologic scolar din judet, cel al Scolii Gimnaziale ‘Principesa Elena Bibescu’ din Barlad, inaugurate in aceastã varã. Alte nu mai putin de 179 de noi proiecte urmeazã a fi implementate, la nivelul judetului Vaslui, cu finantare prin PNDL 1 sau PNDL 2. Este vorba de construirea unor noi scoli sau grãdinite, ori reabilitarea sediilor existente in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare necesare functionãrii. În plus, incã 14 grãdinite sunt in faza de proiectare, urmand ca lucrãrile sã inceapã cat de curand, posibil anul viitor, cu fonduri alocate de Ministerul Educatiei. La toate acestea, se va adãuga noul program ce se doreste implementat impreunã cu Banca Mondialã, ceea ce inseamnã cã, in cativa ani, marea majoritate a elevilor din judet vor avea la dispozitie spatii moderne pentru desfasurarea procesului de invãtãmant. Mai rãmane ca, la randul lor, sã confirme, prin rezultatele bune la invãtãturã obtinute.