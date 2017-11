O donatie de exceptie îmbogãteste patrimoniul Muzeului «Vasile Pârvan» Bârlad

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Sambãtã, 21 octombrie 2017, am avut deosebita plãcere de a vernisa o dublã expozitie care i-a avut protagonisti pe doi artisti de exceptie, membrii aceleasi familii. Este vorba de pictorii Costin si Lisandru Neamtu, douã personalitãti care si-au pus si isi pun din plin amprenta pe devenirea artelor plastice romanesti. Costin Neamtu, ‘un pastelist desãvarsit, adept al claritãtii imaginii, practicand un lirism retinut, aducand mereu in centrul atentiei peisajului, naturile statice si chiar portretelor inocente, inobileazã prin prezenta si cãldura lucrãrilor sale interioarele domestice’. Fiul marelui pastelist se plaseazã fãrã indoialã intr-o altã sferã artisticã, ‘pictura sa avand la bazã structuri si elemente arhitecturale, cu conotatii preponderant decorative, iar prezenta umanã este esentializatã, sugerand o origine angelicã’. Desi din punct de vedere artistic sunt atat de diferiti, la Barlad s-au intalnit in acelasi punct al nobletei si gesturilor frumoase. La sfarsitul vernisajului, si unul si celãlat si-au exprimat disponibilitatea de a dona institutiei noastre un numãr semnificativ de lucrãri. Asa se face cã artistul Costin Neamtu ne-a oferit numai putin de 20 de lucrãri, practic intreaga sa parte din expozitie, lucrãri care vor completa fericit donatia fãcutã in urmã cu mai multi ani, iar pictorul Lisandru Neamtu nea oferit 5 lucrãri, din care 3 de mari dimensiuni, care se adaugã la o mai veche donatie fãcutã in urmã cu aproximativ 4 ani. Ca urmarea a acestor donatii, muzeul barlãdean va fi printre putinele, dacã nu unicul care se aflã in posesia unor colectii formate din lucrãri provenite de la toti membrii unei familii de artisti de exceptie. În acest sens, in urmã nu cu foarte mult timp, inegalabila artistã in domeniul tapiseriei Cela Neamtu si-a completat colectia, aflatã in muzeul nostru, cu o nouã lucrare. Sigur in curand, toate piesele donate vor face parte din expozitia permanentã de artã contemporanã gãzduitã de institutia noastrã si va putea fi admiratã de publicul iubitor de frumos. În incheiere, doresc sã le multumesc si pe aceastã cale celor trei membri ai familiei Neamtu, respectiv Celei, lui Constin si Lisandru, pentru darurile si prietenia lor, care ne onoreazã.

Cu recunostintã si prietenie,

Prof. Mircea Mamalaucã, directorul Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad