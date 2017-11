Noul statut al politistilor – puteri sporite pentru oamenii legii

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

La inceputul acestei luni, Ministerul Afecrilor Interne a pus in dezbatere publicã proiectul de lege privind intãrirea statutului politistului. Proiectul aduce mai multe modificãri, prin care se doreste atat alocarea de puteri sporite oamenilor legii, cat si o protejare a acestora impotriva persoanelor agresive ori rãu intentionate, si vine si cu prevederi prin care se doreste intãrirea climatului de liniste si ordine publicã. Mãsurile propuse sunt salutate de politistii vasluieni, care, sãptãmana trecutã, in cadrul unei conferinte de presã, si-au exprimat si punctul de vedere in legãturã cu unele prevederi care, in opinia lor, ar putea fi imbunãtãtite. ‘Cetãtenii asteaptã fermitate in aplicarea legii din partea politistilor, insã aceastã fermitate are de suferit dacã nu avem instrumentele prin care sã o impunem. Cetãtenii trebuie sã inteleagã cã toatã lumea, inclusiv noi, politistii, trebuie sã respecte legea. Noile modificãri propuse sunt asadar nu doar in folosul politistilor, cat mai ales in folosul cetãtenilor de bunã credintã. Trebuie creatã o atitudine pozitivã in favoarea politistului, pentru instaurarea unui climat de liniste si ordin publicã in care cetãteanul trebuie sã se simtã in sigurantã’, a declarat comisarul sef Doru Pantaru, inspectorul sef al IPJ Vaslui. Conform noului proiect de lege, nu doar posibilii infractori, ci orice persoanã va putea fi legitimatã si, dacã este cazul, perchezitionatã de cãtre politisti. Cei care nu-si pot dovedi identitatea vor fi condusi la postul de politie, unde pot fi incluisv fotografiati si amprentati. Cu toate acestea, persoanele conduse la postul de politie se vor bucura de unele drepturi, printre care cel de a fi informatã asupra drepturilor sale, de a fi asistatã de un avocat, de a informa membrii de familie cu privire la situatia sa si chiar de a solicita sã fie consultat de un medic, pe cheltuialã proprie. În schimb, refuzul de legitimare va fi pedepsit mult mai aspru decat in prezent, amenda contraventionaã urmand a fi mãritã de la 100 – 500 lei, cat este in prezent, la 500 – 1.500 lei, in viitor. În cazul in care persoanele nu se conformeazã solicitãrilor politistilor, inclusiv in ceea ce priveste legitimarea, ori acestea profereazã obscenitãti sau amenintãri la adresa organelor de ordine, politistii au dreptul sã foloseascã forta, atat fizicã, cat si cãtuse sau alte mijloace de imobilizare, mjloace neletale si chiar arme de foc, in cazul in care comportamentul persoanei ar putea fi considerat ca o amenintare la adresa politistului sau a celor din jur. ‘Întrebuintarea in public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene in mod nemijlocit la adresa unui organ de urmãrire penalã sau de ordine publicã, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã’, se aratã in proiectul de lege. ßConsiderãm cã aceste mãsuri sunt bine venite, insã ar trebui extinse asupra oricãror organe sau autoritãti ale statului. Puneti-vã in pielea unui primar sau viceprimar, ori a unui inspector venit in control, care este ignorat, injurat sau chiar amenintat sau lovit de cei asupra cãrora are autoritate si care au incãlcat legea! Nu este singura dispozitie din prevederile puse in dezbatere publicã care ar putea fi imbunãtãtitã. Astfel, conform noii legi, fapta persoanei care, fiind avertizatã sã inceteze activitãtile contraventionale, continuã sã sãvarseascã aceste activitãti si prin aceasta tulburã folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani. Faptele se referã la producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, strigãte sau larmã, tulburarea linistii intre orele de odihnã, organizarea de petreceri si utilizarea de aparaturã muzicalã la intensitate de naturã a tulbura linistea locatarilor, inclusiv de restaurante/terase aflate in imediata vecinãtate a unui imobil. Ce vom face insã in cazul in care dãm o amendã contraventionalã, iar persoanele in cauzã continuã sã incalce legea? Practic, se aplicã o dublã pedeapsã, ceea ce nu este permis’, a explicat comisarul sef Claudiu Rapã. Alte modificãri prevãd dreptul politistilor de a intra, fãrã mandat, intr-o locuintã publicã, dacã au indicii temeinice cã viata cuiva este in pericol ori cã acolo se ascunde un infractor cãutat sau cã se comite o infractiune. Nu trebuie uitatã nici fapta de a impiedica, prin orice mijloace, ca un organ de ordine sã-si facã datoria, acum pedespitã contraventional, in noul text de lege aceastã faptã, in functie de gravitate, putand deveni penalã si pedepsitã in consecintã, chiar cu inchisoarea. Aviz amatorilor!