Noua lege a pasapoartelor, în dezbatere publicã

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetãtenilor români în strãinãtate, care prevede o serie de modificãri legislative privind cresterea valabilitãtii pasaportului simplu electronic si clarificarea situatiilor în care poate fi solicitat un pasaport simplu temporar.

Prin proiectul de lege, se propune dublarea termenului de valabilitate a pasaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani. Optiunea tine cont de faptul cã, dupã aceastã varstã, schimbãrile de fizionomie sunt mai putin accentuate. De altfel, in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, pasapoartele simple electronice au termen de valabilitate de 10 ani. Pentru copiii cu varsta de panã la 12 ani, pasaportul simplu electronic va fi valabil trei ani, iar pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 12 si 25 de ani va fi valabil 5 ani. Pentru cã una dintre cauzele cozilor din timpul verii are legãturã cu faptul cã un numãr mare de cetãteni preferã sã solicite un pasaport simplu temporar, se propune limitarea situatiilor in care se poate solicita in regim de urgentã un pasaport temporar. În prezent, o persoanã poate solicita in regim de urgentã un pasaport simplu temporar, valabil doar 1 an, fãrã a i se cere sã dovedeascã urgenta invocatã, ceea ce a incurajat foarte multi cetãteni sã opteze pentru acest tip de pasaport atunci cand au uitat sã-si facã din timp documentul de cãlãtorie sau cand nu au dorit sã astepte timpul necesar realizãrii unui document electronic. Prin proiectul de lege, se propune ca pasaportul temporar sã fie eliberat in termen scurt (de la douã ore panã la maxim trei zile), cum se intamplã in prezent, doar in anumite cazuri, clar reglementate, cu obligatia prezentãrii documentelor care dovedesc urgenta, precum situatii obiective in care, din motive de sãnãtate, familiale sau profesionale, este necesarã si urgentã prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu este timp pentru emiterea pasaportului simplu electronic; minorul urmeazã sã se deplaseze in strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical, fãrã de care viata ori sãnãtatea ii este pusã in pericol. Persoanele care declarã cã nu doresc sã li se elibereze un document electronic pot opta pentru un pasaport temporar, care insã le va fi eliberat in termenul legal prevãzut pentru eliberarea pasaportului simplu electronic. Aceste mãsuri legislative sunt o continuare a mãsurilor pe care ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan le-a dispus in plan administrativ si care privesc deblocarea incadrãrii a 35 de posturi din sursã externã pentru serviciile de pasapoarte, implementarea unui sistem de programare on line pentru preluarea cererilor de eliberare a pasapoartelor (in prezent acesta fiind functional la nivelul a 34 de judete, finalizarea implementãrii acestuia la nivel national fiind stabilitã pentru data de 18.12.2017) si prelungirea, la nevoie, a programului de lucru cu publicul, in intervalul orar 8.30 – 18.30, de luni panã vineri, cu organizarea activitãtii in mod corespunzãtor, in douã schimburi, in perioadele cu un aflux mare de cereri. Demersul legislativ va fi insotit si de o campanie de constientizare a cetãtenilor care va incepe din aceastã lunã in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Textul proiectului de lege este afisat si poate fi consultat pe pagina de internet www.mai.gov.ro, la sectiunea Transparentã decizionalã. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicãrii.