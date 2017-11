Noi victime ale sezonului rece!

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

Cosurile de fum necurãtate ori sobele si aparatele de încâlzire lãsate nesupravegheate provoacã, an de an, numeroase victime. Sezonul rece 2017 – 2018 nu face exceptie, primele cazuri apãrând încã din primele zile în care temperaturile au fost ceva mai scãzute.

Într-o singurã dimineatã, cea de luni, 27 noiembrie, in trei sate din judetul Vaslui au fost inregistrate nu mai putin de cinci victime, dintre care una decedatã. Într-o locuintã din comuna Feresti, o femeie si-a gãsit fiul in varstã de 21 de ani agonizand in camerã din cauza inhalãrii de oxid de carbon provenit de la soba a cãrei horn nu fusese curãtat corespunzãtor. În camerã se afla incã un tanãr, in varstã de 17 ani, prietenul fiului, pentru care ambulantierii chemati la fata locului nu au putut decat sã constate decesul. În acelasi timp, pompierii militari erau solicitati sã intervinã la un incendiu de la o gospodãrie din Mireni, comuna Coroiesti, incendiu provocat, se pare, tot de o sobã. La fata locului au fost gãsite douã victime, tatã si fiu, primul, in varstã de 51 de ani, avand arsuri grave pe 40% din suprafata corpului, tatãl sãu, in varstã de 83 de ani, prezentand semnele unei intoxicatii cu monoxid de carbon. Cei doi au fost transportati la SJU Vaslui, ulterior medicii luand decizia ca bãrbatul in varstã de 51 de ani sã fie transportat de urgentã la Spitalul de arsi din Iasi. În aceeasi dimineatã, o bãtranã din Vutcani a fost transportatã la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui avand mai multe arsuri, in special la nivelul fetei. Din cate se pare, femeia a incercat sã reaprindã focul aruncand benzinã in sobã, moment in care recipientul a explodat, victima fiind cuprinsã de flãcãri. Noroc cã de fatã mai era o altã persoanã, care a intervenit, invelind victima cu o pãturã si luand mãsuri de limitare a incendiului.