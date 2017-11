Noi îmbunãtãtiri la CJ Vaslui

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

La doar un an de la reabilitarea sãlii de sedinte a CJ Vaslui, conducerea institutiei face noi îmbunãtãtiri, prin achizitionarea si montarea unui nou sistem de video-proiectie, cu o valoare estimatã de peste 25 mii lei. Noul sistem va pemite persoanelor din prezidiu sã vizioneze, fãrã sã îsi schimbe pozitia, meterialele prezentate în diverse sedinte.

Sala de sedinte ‘Stefan cel Mare’ a Consiliului judetean Vaslui dispune in acest moment de un sistem de videoproiectie, montat in urma cu circa un an, care permite vizionarea materialelor cu ocazia diverselor activitãti desfãsurate in respectiva locatie. Existã insã un impediment: sistemul in cauzã este amplasat in spatele meselor la care, de obicei, iau loc persoanele din prezidiu. Pentru a proteja gaturile mai sensibile, conducerea institutiei a luat decizia montãrii incã unui astfel de echipament, pe peretele din spatele sãlii, care sã lucreze in paralel cu cel existent. Pretul viitoarei achizitii: putin peste 25 mii lei. Ca si sistemul de video-proiectie existent, noul echipament urmeazã a fi mascat in tavan, de unde, la nevoie, va fi coborat folosindu-se un motor silentios, care sã nu deranjeze lucrãrile sedintelor. Existã insã si niste imbunãtãtiri prevãzute in ultimul moment, intre care aceea ca ecranul sã nu fi unul din panzã, de tip ‘3D Homecinema’, ci tehnologie 3LCD. Mai mult, este posibil ca transmisia materialelor sã fie wireless. Asta pentru a nu strica aspectul sãlii de sedinte cu cabluri atatnand de pereti. Un astfel de sistem paralel de videoproiectie existã in mai toate sediile CJ din tarã, motiveazã suplimentar conducerea CJ.