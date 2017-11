Negresteanul Bichinet l-ar vrea pe bârlãdeanul Olteanu prim-ministru

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

În stilu-i caracteristic, deputatul PMP Corneliu Bichinet a declarat, în cadrul unei conferinte de presã, cã nu sustine motiune de cenzurã a liberalilor împotriva Guvernului Tudose decât dacã PSD îl acceptã ca premier pe… deputatul Daniel Olteanu! De fapt, „declaratia de dragoste” a lui Bichinet pentru parlamentarul liberal este o invitatie la adresa acestuia de a se înscrie în PMP. Mãcar si pentru simplul motiv cã „în ALDE sunt 18 membri si 17 aripi”…

Corneliu Bichinet a avut o nouã intalnire cu presa, la Barlad, duminica trecutã, la sediul cabinetului parlamentar deschis in localitate. El a abordat mai multe subiecte de actualitate, insã a dedicat un spatiu amplu in conferintã colegului sãu de Camerã Daniel Olteanu, deputat PNL. Un politician despre care Bichinet spune cã a avut o ascensiune… nemaivãzutã. Ei bine, numai si aceasta l-ar califica sã intre in randul membrilor PMP. Iatã de ce: ‘Ati vãzut cã PNL a devenit un fel de alternativã la guvernare, dacã ar cãdea Guvernul Tudose. Vor sã depunã si motiune si mi-au cerut sã o semnez. Dar nu o voi semna panã ce noi voi discuta cu Orban, pentru a pune o singurã conditie. El nu poate sã fie primministru, pentru cã e prea mult pentru el, si atunci eu il propun prim-ministru pe Daniel Olteanu. Si nu glumesc! Pentru cã Olteanu a a avut o ascensiune, in ultimii ani, extraordinarã. Din director al AJOFM, prefect de Vaslui, pentru ca in prezent sã fie singurul parlamentar PNL din judet… asta e ceva! Acum, cred cã ar fi timpul ca Barladul sã fie din nou in fruntea tãrii si sã mai dea un premier, dupã Gheorghe Gheorghiu Dej! Pentru cã Olteanu, ca presedinte de tarã, nu are nici statura, nici greutatea necesare…! În plus, el zice cã a fost impiedicat sã ajungã presedinte la PNL pe judet? Pãi, eu ii zic asa: Olteanu, vino alãturi de noi, dacã tii la Barlad, la barlãdeni si, in treacãt, la tine, pentru cã la PNL tu alt mandat nu mai prinzi! La ALDE chiar n-ai cum sã ajungi, pentru cã acolo sunt 18 membri si 17 aripi. Si nu cred cã vrei sã te zbati printre aripi!…’, a declarat Bichinet. Odatã ‘rezolvatã’ apartenenta lui Olteanu, Bichinet s-a concentrat pe propriul partid. Parlamentarul nu a spus cate aripi are formatiunea sa (ori dacã are vreuna!), dar a admis cã procentul de incredere de 6% de care se bucurã in prezent in judet nu este tocmai ‘confortabil’, motiv pentru care a decis sã isi intensifice substantial activitatea in organizatie. ‘Vom face publice, prin comunicate si conferinte de presã, toate luãrile mele de cuvant din Parlament, intrebãrile/interpelãrile la adresa ministrilor si ale premierului, declaratiile politice si tot ce tine de activitatea parlamentarã a deputatului Bichinet. De ce? Pentru cã, asa cum am mai spus, obiectivul declarat al PMP Vaslui este sã ajungã locul II dintre fortele politice judetene, sã isi permitã sã se batã, chiar de la egal, cu armata PSD. Acum nu mã simt prea confortabil cu 6% in judet, recunosc, dar asta trebuie sã mã motiveze, dacã vrem sã atingem acest obiectiv’, a arãtat parlamentarul PMP Vaslui.