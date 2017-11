joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Pe 14 noiembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmãriri au pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Tribunalul Vaslui pe numele lui Napoleon B., in varstã de 70 ani, din municipiul Barlad. Acesta a fost condamnat de instantã la executarea pedepsei de 7 ani si 10 luni inchisoare pentru sãvarsirea tentativei la infractiunea de omor. Bãrbatul a fost condus la penitenciar, in vederea executãrii pedepsei.