Montati cauciucurile de iarnã!

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Biroul de Drumuri Nationale si Europene din cadrul Politiei Vaslui a desfãsurat, ieri, o serie de actiuni de vizibilitate si prevenire a conducãtorilor auto, privind venirea sezonuui rece. Potrivit OG nr. 5/2011 (legea cauciucurilor), pneurile de iarnã sunt obligatorii atunci cand se circulã pe artere de circulatie acoperite cu zãpadã, gheatã sau polei, fãrã a fi stipulatã o datã calendaristicã. Conducerea unui autoturism pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheatã sau polei fãrã ca autoturismul sã fie dotat cu anvelope de iarnã constituie contraventie, valoarea acesteia fiind intre 9 si 20 puncte de amendã, situatie in care conducãtorii auto riscã sã rãmanã fãrã certificatul de inmatriculare, eliberandu-se o dovadã inlocuitoare, fãrã drept de circulatie. Pneurile de iarnã sunt cele care au prevãzute pe partea exterioarã un fulg de nea, insã sunt acceptate ca anvelope de iarnã si cele care au inscriptionate pe exterior mentiunile M plus S (noroi si zãpadã). Expertii auto recomandã schimbarea pneurilor cu cele de iarnã cand temperatura scade sub 7 grade, atunci cand aderenta in mers, in viraje si cea de franare scade. Un sofer pregãtit pentru venirea iernii este acela care pe langã pneuri, are in portbagaj, o lopãticã, o lãditã cu nisip cu sare, lanturi pentru roti, racletã pentru ras parbrizul si o sufã de tractare. ‘Odatã cu cãderea zãpezii, conducãtorii de autoturisme se vor ingrãmãdi la service-urile auto de profil, iar acestea nu vor face fatã operativ solicitãrilor. În caz de accidente rutiere, atat cu victime, cat si cu pagube materiale, unele companii de asigurãri nu plãtesc despãgubiri pentru masinile asigurate care nu sunt echipate cu anvelope de iarnã’, subliniazã Sergiu Anton, seful Biroului Drumuri Nationale si Europene Vaslui.