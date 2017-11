Meseriasii pleacã în somaj, investitiile sunt blocate din cauza lipsei… meseriasilor!

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

În plinã crizã de fortã de muncã, societãtile de constructii vasluiene anuntã deja primele disponibilizãri colective. O firmã va concedia 77 de muncitori, începând cu luna decembrie. Paradoxal, la aceastã datã, o parte din investitiile din judet sunt blocate din cauza lipsei constructorilor.

O firmã de constructii a instiintat Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui cã, incepand cu luna decembrie 2017, va disponibiliza un numãr de 77 persoane. Dincolo de venirea sezonului rece, cand nu mai pot fi realizate lucrãri pe santierele deschise, sunt multe proiecte de dezvoltare la care se poate lucra la interior si pe timpul iernii. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a spus cã in Romania este incurajatã nemunca, iar in acest ritm, multe investitii nu vor mai fi realizate. ìDacã muncitorul are un venit, de ce sa mai vinã la muncã? Nu mai vine la program, nu il mai streseazã nimeni… Este incurajatã nemunca. Trebuie pusã de urgentã la punct o strategie de mentinere a oamenilor in tarãî, a spus Ovidiu Copacinschi. Cat priveste faptul cã autoritãtile locale au foarte multe proiecte de dezvoltare si nu au cu cine sã le implementeze, Ovidiu Copacinschi a explicat cã si in mediul privat este intalnit acelasi fenomen. ìEste o crizã de oameni in toate domeniile, in toate calificãrile, la orice varstã. Criza este enormã, iar sectorul economic va suferi tot mai mult. Dacã nu se iau mãsuri de stopare a plecãrii oamenilor in alte tãri, cei care rãmanem ne vom uita unii la altii si vom constata cã nu avem cu cine sã ne facem treabaî, a mai spus Ovidiu Copacinschi.

Criza de firme la Rafaila

Lucrãrile de betonare pe o lungime de 1,5 kilometri de pe DJ 248 A din zona Rafaila sunt si acum sistate, din cauza constructorului. Desi amplasamentul a fost predat de la sfarsitul lunii august 2017 si firma castigãtoare a licitatiei putea sã deschidã santierul, nu s-a intamplat nimic. Constantin Finariu, primarul comunei Rafaila, a spus cã firma care trebuie sã execute lucrãrile este din judetul Vaslui. Evident, a fãcut numeroase diligente pentru ca investitia sã inceapã, dar… degeaba! ‘Drumul este pe o pantã, si turnãm pe acest segment de drum beton. Mai ales pe timpul verii, cand temperaturile sunt mari si pe aici circulã camioane mari, asfaltul nu ar rezista si ar fi luat la vale. Amplasamentul a fost predat, banii sunt asigurati de la bugetul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, dar constructorul nu mai incepe lucrãrile. Licitatia a avut loc anul trecut si este in valoare de 20,5 miliarde de lei vechi. Conducerea agentului economic ne spune cã nu are oameni disponibili pentru a incepe aceastã lucrare. Banii sunt prinsi in bugetul CJ-ului la capitolul investitii si trebuie cheltuiti in acest an. Dacã nu, ii pierdemî, a spus Constantin Finariu.

Acelasi scenariu si în Vaslui

Acelasi scenariu s-a derulat si la unele dintre cele mai importante investitii derulate de CJ Vaslui. Firma de constructii Corevas a intrat in insolventã, asa cã licitatia pentru proiectul Centrului Cultural Judetean Multifunctional trebuie organizatã din nou. ìNoi vom organiza licitatia, dar acum, sã vedem dacã vin constructorii sã adjudece lucrarea. Capacitatea firmelor de constructii este destul de slabã. Alti contructori nu vin pentru cã au mult de lucru la proiectele pe PNDL si cele de pe POR, si sunt coplesiti. Noi am reziliat contractul cu fostul constructor, pentru cã nu mai avea oameni. Avem acum un nou serviciu de consultantã, care va pregãti caietul de sarcini pentru a scoate la licitatie lucrãrileî, a spus Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Contractul semnat cu Ministerul Dezvoltãrii prevede ca proiectul sã beneficieze de o finantare de la bugetul de stat de 92 miliarde de lei vechi. Panã la aceastã datã s-a cheltuit o sumã de 40 miliarde de lei vechi, o parte din bani fiind alocati prin PNDL 1, iar o parte din bani reprezintã cofinantarea asiguratã de CJ Vaslui, de 10% din valoarea totalã a investitiei.