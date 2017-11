Mediul de afaceri din Vaslui, sabotat cu bunã stiintã

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu criticã dur politica promovatã de actualul Executiv, care saboteazã mediul de afaceri din judetul Vaslui si zonele subdezvoltate, unde, în loc de sprijin din partea statului, întreprinzãtorii au parte de mãsuri care descurajeazã putinele initiative private din aceste regiuni. Olteanu solicitã transformarea angajatorilor vasluieni, care abia supravietuiesc piedicilor birocratice si competitiei cu firmele din Bucuresti si din judetele în care statul a investit masiv, în prioritate nationalã. În cadrul unei declaratii în Parlament, deputatul liberal a atras atentia asupra provocãrilor la care sunt supusi întreprinzãtorii din judetul Vaslui.

Pe langã lipsa investitiilor in infrastructurã, care determinã costuri mai mari pentru angajatori si plafonarea economiei locale, Daniel Olteanu acuzã politicile de stimulare a mobilitãtii fortei de muncã, politici care pun o presiune uriasã pe umerii angajatorilor vasluieni. Referindu-se la programul Start Up Nation, in urma cãruia doar cateva zeci de antreprenori din Vaslui vor beneficia de sprijin financiar, deputatul liberal sustine cã astfel de initiative nu fac decat sã adanceascã prãpastia intre regiunile bogate si cele sãrace, a cãror sansã rãman marile investitii in infrastructurã, pe care Guvernul trebuie sã si le asume prin proiectul de buget pentru anul 2018. ßConform datelor oficiale, mai putin de 15% din populatia judetului Vaslui este salariatã si mai putin de 10% este angajatã in mediul privat. Este foarte probabil ca datele acestea sã fie unice nu doar in Moldova, cea mai izolatã regiune a Uniunii Europene, ci unice la nivel national. În aceste conditii, trebuie sã ai un curaj vecin cu inconstienta sã-ti asumi, in Vaslui, calitatea de angajator. Nu doar cã nu esti stimulat cu nimic, dar mãsurile pe care statul le ia sunt ca sã-ti facã viata mai grea. Cei nici 6.000 de angajatori din judetul Vaslui, la fel ca toti intreprinzãtorii din zonele sãrace, trebuie transformati in prioritate nationalã. Pe langã contextul general, ei sunt obligati sã facã fatã unor provocãri suplimentare, si amintesc aici doar douã. Prima este lipsa investitiilor majore ale statului, mai ales in infrastructurã, fapt care determinã atat costuri mai mari pentru acesti angajatori, cat si plafonarea economiei locale. Din uriasul buget alocat investitiilor de cãtre stat, in Vaslui ajunge un procent care incepe cu 0. În al doilea rand, politicile de stimulare a mobilitãtii fortei de muncã nu fac decat sã punã o presiune imensã pe umerii angajatorilor vasluieni, care, dupã ce cã sunt nevoiti sã facã fatã lipsei totale a investitiilor in infrastructurã, trebuie sã concureze cu firmele din Vestul tãrii sau din Bucuresti, acolo unde statul a investit miliarde de euro, si rezultatele se vãd’, noteazã deputatul Daniel Olteanu, care subliniazã cã, desi aplicã pentru ajutoarele de stat si isi propun crearea de noi locuri de muncã, foarte putini antreprenori din Vaslui primesc finantare in cadrul programelor guvernamentale. ßChiar si atunci cand existã initiative punctuale in mediul privat, statul isi bate joc si de ele. Astfel, dupã ce au fost pusi sã concureze pentru aceiasi bani cu intreprinzãtorii din regiunile dezvoltate, doar cateva zeci de antreprenori vasluieni vor avea acces la programul Start Up Nation, un program care va adanci prãpastia intre regiunile bogate si cele sãrace. Mai mult, atunci cand companii din Vaslui, care activeazã in productie, aplicã pentru ajutoare de stat si isi asumã crearea a sute de locuri de muncã, ele sunt respinse de la finantare. Toate acestea sunt politici guvernamentale de sabotare a intreprinzãtorilor vasluieni si din celelalte zone sãrace. Vã solicit sã transformãm aceastã categorie in prioritate nationalã si sã nu ne mai batem joc de putinele initiative private care supravietuiesc in aceastã zonã. Dacã vrem salarii care sã fie majorate, primele dovezi de bunã-credintã din partea autoritãtilor de stat trebuie sã fie punctuale: comunicarea unor mari investitii in infrastructurã in zonele sãrace, prin proiecte demarate prin bugetul pe 2018, si acceptarea la finantare a proiectelor venite din partea companiilor din Vaslui si din celelalte zone sãrace, care aplicã in programe implementate cu fonduri de la bugetul de stat’, a declarat deputatul Daniel Olteanu.