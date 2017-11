Martea celor trei incendii rele: paznici în pericol!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Marti, 21 noiembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU) „Podul Înalt” al judetului Vaslui au intervenit pentru localizarea si lichidarea a trei incendii. Interesant este cã dintre dintre acestea au izbucnit la cabinele care adãpostesc paznicii unor societãti comerciale.

În jurul orei 10.35, un apel primit prin intermediul numãrului unic de urgentã 112 la dispeceratul ISU – SAJ a anuntat producerea unui incendiu la o societate comercialã din localitatea Muntenii de Jos. La sosirea echipajelor la fata locului, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã in interiorul cabinei modulare a agentului de pazã. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un mijloc de incãlzire improvizat. Incendiul a fost lichidat in scurt timp, flãcãrile distrugand instalatia electricã in proportie de 40% si tabloul electric din interiorul cabinei. În urma cercetãrilor efectuate dupã stingerea incendiului, pompierii au stabilit cauza probabilã de izbucnire a incendiului ca fiind un scurt-circuit produs la un conductor electric neizolat corespunzãtor. La ora 16.26, pompierii militari au intervenit pentru localizarea si stingerea unui incendiu produs la baraca portarului de la Spitalul Orãsenesc din Negresti. La locul interventiei s-a deplasat un echipaj de stingere din cadrul Detasamentului de Pompieri Vaslui, Garda II de interventie Negresti cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã si 5 subofiteri. În urma incendiului, au ars trei ferestre cu toc, o usã din lemn, un pat si diverse textile. Cel mai probabil incendiul a fost generat de un mijloc de incãlzire improvizat. Al treilea incendiu a fost semnalat la ora 17.15, pompierii militari fiind solicitati sã intervinã pentru stingerea unui incendiu produs in incinta unei societãti comerciale de pe strada Metalurgiei, din municipiul Vaslui. Pentru asigurarea unei interventii oportune si eficiente, la fata locului s-au deplasat douã autospeciale de lucru cu apã si spumã, o ambulantã SMURD cu echipaj de terapie intensivã mobilã si douã autospeciale de primã interventie si comandã din cadrul Detasamentului de Pompieri Vaslui. În momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta la turnul de uscare a fibrei de sticlã, cu risc de propagare la intreaga clãdire. Din fericire, observarea imediatã a incendiului, actionarea rapidã cu mijloace de primã interventie de cãtre personalul de pe locul de muncã si interventia promptã a pompierilor militari a fãcut ca incendiul sã fie lichidat in cel mai scurt timp, fãrã a fi afectate magazia de produse finite, sectia apretare si sectia de tesare. În urma incendiului, au ars circa 10 mp plasã din fibrã de sticlã si izolatia din interiorul turnului de uscare. Cel mai probabil, imprejurarea determinantã care a condus la generarea acestui incendiu a fost un scurt-circuit produs la instalatia electricã a turnului de uscare. Pentru asigurarea unei interventii oportune si eficiente, la fata locului s-au deplasat douã autospeciale de lucru cu apã si spumã. La locul interventiei au fost prezenti si prefectul judetului si inspectorul sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã, care a asigurat coordonarea operatiunilor de stingere. Pentru lichidarea incendiului, au intervenit 11 subofiteri si 4 ofiteri.