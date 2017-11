Mama ucigasã din Bârlad, condamnatã definitiv la 12 ani de închisoare

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Cristina Petriman, dispecera de taxi din Bârlad care, în noiembrie anul trecut, si-a omorât bebelusul abia nãscut si apoi, dupã ce a tinut trei zile pe balcon corpul neînsufletit, l-a aruncat la gunoi, si-a primit sentinta definitivã. În ciuda insistentei acesteia ca fapta sã sã fie consideratã drept omor din culpã, moartea bebelusului fiind consideratã un accident, dar si a procurorilor, care ar fi dorit aplicarea unei sentinte mai aspre, Curtea de Apel Iasi a mentinut decizia Tribunalului Vaslui de condamnare a mamei ucigase la 12 ani de închisoare cu executare.

Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã in dosarul mamei ucigase din Barlad, Cristina Petriman, dispecera de taxi care, dupã ce si-a omorat bebelusul abia nãscut si l-a aruncat la gunoi, inainte de a pãrãsi orasul. Condamnatã, in luna august, de cãtre Tribunalul Vaslui la 12 ani de inchisoare si decãderea din drepturile pãrintesti asupra celorlalti doi copii pe care-i avea, Cristina Petriman a contestat aceastã decizie. La fel ca in cazul procesului de la Vaslui, ea ar fi dorit ca moartea bebelusului sã fie consideratã accidentalã, iar fapta, incadratã la omor din culpã, ceea ce i-ar fi adus o pedeapsã mult mai micã. La randul lor, procurorii parchetului de pe langã Tribunalului Vaslui, care au contestat si ei sentinta, ar fi dorit, dimpotrivã, o pedeapsã mult mai asprã, tinand cont de circumstantele producerii faptei. Ambele contestatii au fost respinse ca nefondate de instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi. Astfel, condamnarea de 12 ani de inchisoare cu executare a devenit definitivã si pusã in aplicare. Trupul neinsufletit al bebelusului in varstã de doar cateva zile, aflat in stare avansatã de putrefactie, aruncat intr-o pungã plinã de resturi menajere, a fost descoperit, in noiembrie anul trecut, de un boschetar care cãuta resturi prin tomberoanele de gunoi din municipiul Barladã. Politistii au declansat o anchetã, si, in scurt timp, au identificat-o, pe baza unei facturi gãsite in sacul de gunoi, pe mama bebelusului. Femeia, Cristina Petriman, a fost gãsitã tocmai la Bucuresti, acolo unde se mutase impreunã cu un bãrbat cunoscut pe o retea de socializare, dupã ce si-a dat pe neasteptate demisia de la firma de taxi unde lucra ca dispecerã. În cursul audierilor, au iesit la ivealã detalii socante: femeia, de o moralitate indoielnicã si care mai avea alti doi copii din relatii anterioare, ar fi avut intentia sã scape de sarcinã, insã nu a fãcut avort din lipsã de bani. Bebelusul mort era rodul unei relatii anterioare cu un bãrbat plecat acum la muncã in strãinãtate, relatie pe care femeia o considera incheiatã, dupã ce si-a gãsit pe Facebook noul iubit. Cristina Petriman a povestit anchetatorilor si judecãtorilor cã, nedorind sã stie cineva de sarcina ei, a nãscut acasã un bãiat pe care, trebuind sã plece la serviciu, l-a lãsat singur acasã, fãrã al spãla sau alãpta. La intoarcerea de la muncã, a gãsit fãtul mort, insã nu a chemat salvarea, ci, obositã fiind, sa culcat. Timp de trei zile, femeia a mers la serviciu ca si cum nimic nu sar fi intamplat, si a dormit alãturi de cadavru, pe care ulterior l-a pus intrun sac pe care l-a depozitat pe balcon. În ziua in care s-a decis sã plece la noul iubit, la Bucuresti, a luat sacul cu cadavrul si alte resturi menajere si l-a aruncat fãrã nici o remuscare la un conteiner de gunoi de pe traseul spre garã. Acum, Cristina Petriman va avea timp, 12 ani, sã mediteze la fapta sa, din spatele gratiilor din penitenciarul Bacãu, unde este detinutã.