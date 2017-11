Majorãri ale indemnizatia de crestere a copilului si pensiilor

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Indemnizatia minimã de crestere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fatã de 1.233 de lei, cât este în prezent, potrivit unei ordonante de urgentã adoptate de Guvern.

ßPentru asigurarea acestei majorãri, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportatã la salariul minim, ci la Indicele Social de Referintã (ISR). În prezent, valoarea ISR este stabilitã la 500 de lei, iar indemnizatia va avea valoarea a 2,5 ISR’, se aratã intr-un comunicat al Guvernului. Totodatã, potrivit ordonantei de urgentã, incepand cu 1 iulie 2018, va creste pensia minimã de la 520 de lei la 640 de lei, precum si punctul de pensie de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. ‘Aceste mãsuri vin la pachet cu reducerea procentului de platã cãtre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, fãrã a fi afectatã valoarea nominalã din prezent. Mai precis, suma care este achitatã astãzi cãtre administratorii Pilonului II va fi cel putin aceeasi, anul viitor, dar scãderea procentului este necesarã ca urmare a cresterii salariului mediu cu 20%, de la 1 ianuarie 2018, mãsurã pe care Guvernul o are in vedere in perioada imediat urmãtoare’, se mai aratã in comunicat.