Mai putine falimente, mai multe afaceri noi pe piatã

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

În primele nouã luni ale acestui an, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului Vaslui au fost inregistrate in total 890 de radieri, dizolvãri si suspendãri de activitate. Întreprinzãtorii vasluieni au radiat din Registrul Comertului 571 de firme, comparativ cu perioada similarã a anului trecut, cand au fost radiate 795 de firme. Si pe segmentul dizolvãrilor de afaceri anul curent este mai bun decat precedentul. În perioada ianuarie – septembrie 2017 au fost dizolvate 129 de firme, fatã de 140, in cursul anului trecut. Nu in ultimul rand, la capitolul suspendãri de activitate, in acest an a fost sistatã activitatea in 190 de firme, comparativ cu 169 in anul precedent. Dacã raportãm iesirile de pe piatã cu inregistrãrile de noi firme din primele nouã luni din 2017, mediul de afaceri local este pe plus. Astfel, in perioada ianuarie – septembrie 2017, au fost inregistrate 1.053 de firme, din care 680 de SRL-uri, 214 Întreprinderi Individuale, 131 Persoane Fizice Autorizate etc. Comparativ cu anul 2016, cand in primele nouã luni erau inmatriculate doar 894 de societãti, in acest an, se inregistreazã o dinamicã pozitivã, de 18%. Domeniile de activitate in care s-au deschis cele mai multe afaceri sunt transportul si depozitarea, agricultura, silvicultura, pescuitul, comertul cu ridicata si amãnuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, activitãti ale gospodãriilor private in calitate de angajator de personal casnic, precum si activitãti ale gospodãriilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu.