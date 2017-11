Mai multe firme noi pe piatã

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Întreprinzãtorii vasluieni au inceput sã creadã din nou in afaceri. Potrivit datelor Oficiului National pentru Registrul Comertului, primele nouã luni ale anului sunt pe plus, cumparativ cu anul precedent, in ceea ce priveste inmatriculãrile de persoane fizice si juridice. În perioada ianuarie – septembrie 2017, au fost inregistrate 1.053 de firme, din care 680 de SRL-uri, 214 Întreprinderi Individuale, 131 Persoane Fizice Autorizate etc. Numai in luna septembrie, la Registrul Comertului Vaslui au fost inregistrate 88 de firme. Comparativ cu anul 2016, cand in primele nouã luni erau inmatriculate doar 894 de societãti, in acest an se inregistreazã o dinamicã pozitivã de 18%. Domeniile de activitate in care s-au deschis cele mai multe afaceri sunt transportul si depozitarea, agricultura, silvicultura, pescuitul, comertul cu ridicata si amãnuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, activitãti ale gospodãriilor private in calitate de angajator de personal casnic, precum si activitãti ale gospodãriilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu.