Licitatie pentru bazar si târgul auto

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Primãria Vaslui mai face un pas înainte în vederea implementãrii unuia din cele mai mari proiecte de investitii, care prevede amenajarea unui nou bazar si a târgului auto. În data de 14 noiembrie 2017 va fi deschisã licitatia pentru acest proiect, iar dupã ce în zonã vor fi finalizate toate investitiile programate, strada Decebal va intra în reparatii capitale.

În data de 14 noiembrie 2017, va fi lansatã licitatia pentru proiectul ìAmenajare Platformã Bazar si Targ Autoî. Investitia a fost initiatã in urma solicitãrilor celor care isi desfãsoarã activitatea intr-un spatiu care nu oferã conditiile unui comert civilizat. În ultimii ani, la Primãria Vaslui au fost inregistrate circa 600 de solicitãri de obtinere de spatii comerciale. De asemenea, municipalitatea a primit un numãr mare de cereri din partea posesorilor de autovehicule de a se amenaja un targ adecvat, care sã asigure conditii minimale pentru comercializarea masinilor. ìVom construi noul bazar si targul de masini, iar langã Interex, marele lant de magazine Lidl va construi un centru comercial. Vor sã facã douã complexe in municipiul Vaslui, si au investitiile programete. A doua locatie unde se va deschide un alt centru comercial nu se cunoaste incã oficial. Tot in aceastã zonã se va ridica un complex de locuinte, dupã care, in sfarsit, se va trece la modernizarea strãzii Decebalî, a spus Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui. Ansamblul propus are douã functiuni de bazã: bazarul, cu o suprafatã de 11.454 metri pãtrati (mp) si Targul Auto, pe 7.825 mp. Zona bazar va cuprinde cinci hale cu spatii de circulatie tip culoar, o halã pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), Pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienti. Zona Targului Auto cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru masini mici si 18 locuri pentru masini mari si spãlãtorie auto. În prezent, in actualul bazar isi desfãsoarã activitatea 125 de agenti economici, dotarea fiind formatã din mai multe tarabe, spatii de depozitare etc. Dupã ce bazarul va fi mutat pe noua locatie, actualul amplasament va fi redat spatiului verde aferent Parcului Tineretului.