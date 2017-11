Liberalii au fãcut calculele: dau cu minus!

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Mãsurile fiscale adoptate recent de Guvern sunt aspru criticate de liderii PNL Vaslui, care trag un semnal de alarmã în special cu privire la subfinantarea, începând cu anul viitor, a bugetelor UAT-urilor, din cauza scãderii impozitului pe venit de la 16 la 10%. Primarul muncipiului Bârlad, Dumitru Boros, estimeazã cã bugetul pe care-l va gestiona va fi mai mic cu circa 8,5 – 9 milioane lei, în conditile în care alocãrile de la bugetul de stat din cota defalcatã din impozitul pe venit (20 – 22 milioane de lei în 2017) reprezintã circa 50% din bugetul orasului. „Dacã nu vor fi luate mãsuri compensatorii, nu stiu cum vom mai putea continua sau face noi investitii”, a anuntat, ieri, la Vaslui, primarul Dumitru Boros.

‘Comemorãm un an de la inceperea campaniei electorale la alegerile parlamentare de anul trecut, un an de cand PSD-ul anunta un program de guvernare in care promitea multe… De atunci, am trecut prin douã guvernãri, atacuri la multinationale si bãnci, o Revolutie fiscalã in care s-a decis trecerea contributiilor de la angajat la angajator, split TVA si alte si alte mãsuri care nu sunt in interesul poporului roman. Poate cea mai contestatã mãsurã este cea a reducerii impozitului pe venit de la 16 la 10%, mãsurã care va afecta in cel mai inalt grad bugetele Unitãtilor Administrativ- Teritoriale din intreaga tarã, indiferent de mãrime. Mã intreb ce le va spune presedintele Dumitru Buzatu celor 60 de primari PSD si ALDE ai sãi cu privire la preconizatele reduceri ale bugetelor locale, reduceri care, in opinia noastrã, vor reprezenta nu mai putin de 20%! Scãderea acestor bugete inseamnã fie reducerea investitiilor, fie impunerea de noi taxe si impozite impovãrãtoare pentru cetãteni’, a declarat, ieri, intr-o conferintã de presã, dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. Presedintele liberal trage si un semnal de alarmã cu privire la faptul cã, in ciuda acestor reduceri de buget, se va pune in continuare accent pe asigurarea asistentei sociale celor care constituie electoratul fidel PSD. Declaratiile lui Tãtaru au fost intãrite de prim-vicepresedintele PNL Vaslui Dumitru Boros, primarul municipiului Barlad, care este ingrijorat de faptul cã, incepand de anul viitor, bugetul orasului se va reduce simtitor, din cauza scãderii impozitului pe venit. ‘Un calcul estimativ aratã cã Barladul va pierde circa 8,5 – 9 milioane de lei doar din cauza scãderii acestui impozit pe venit. Trebuie sã spun cã alocãrile de la bugetul de stat din cota defalcatã din impozitul pe venit, care, in 2017, au fost de circa 20 – 22 milioane de lei, reprezintã aproape jumãtate din bugetul municipiului. Asta inseamnã cã, in 2018, vom porni din start cu un buget cu aproape o treime mai mic, bani care erau destinati investitiilor. S-a promis o reducere a numãrului de 102 taxe si impozite locale, insã acum se sugereazã o majorare a cuantumului acestora, majorare care insã nu va recupera aceastã pierdere! Nu putem vorbi de o reformã fiscalã dacã municipiile, orasele si celelalte UAT-uri vor fi decapitalizate. De asemenea, nu vãd in ce conditii mai putem vorbi de o autonomie localã, dacã ni se taie sursele de finantare!’, a arãtat primarul Dumitru Boros. În opinia acestuia, dacã guvernul nu va compensa aceste pierderi, vor fi compromise toate investitiile programate pentru anii viitori, iar primãriile, inclusiv cea a municpiului Barlad, vor avea probleme chiar si in acoperirea cheltuielilor de functionare, inclusiv in asigurarea asistentei sociale. Impactul noilor mãsuri fiscale asupra bugetelor primãrilor nu este singura temã contestatã de liberali. ‘La nivelul judetului Vaslui, sunt probleme cu asigurarea finantãrii necesare functionãrii DGASPC. Mai grav, noile mãsuri fiscale cu efect asupra firmelor ar putea avea un impact devastator asupra mediului economic. Nu stim dacã, dupã aceastã Revolutie fiscalã, mediul privat va putea suporta aceste pierderi si, in special, povara alimentãrii bigetului national sau local. Multe firme ar putea ajunge la faliment, cu o consecintã imediatã asupra angajatilor acestora, lucru care va genera un somaj masiv. Trecerea contributiilor in sarcina angajatilor va duce, in domeniul bugetar, la o mãrire a salariilor cu doar 4,5% in loc de cea de 25%, anuntatã pentru anul viitor. Dupã alte simulãri, mãririle promise vor fi de doar 2 lei/lunã/angajat, insignifiant fatã de inflatie sau majorãrile de preturi’, a subliniat dr. Nelu Tãtaru. ‘Iatã cã, dupã un an de ‘schimbare’, asistãm la un alt fel de schimbare, totalã, a programului PSD si la un atac profund asupra mediului de afaceri, cu implicatii directe asupra bunãstãrii cetãtenilor romani, multi dintre acestia fiind chiar cei care, in decembrie 2016, le-au acordat votul pentru a ajunge la guvernare’, a concluzionat liderul PNL Vaslui.