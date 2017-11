Liberalii au cerut blocarea angajãrilor în Primãria Vaslui

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Consilierii liberali din Consiliul Local Vaslui au cerut ca angajãrile din administratie sã fie oprite în 2018. Consilierii din opozitie au avut obiectii în cazul celor 79 de posturi vacante pentru functii publice, prevãzute în planul de ocupare. Acestia au spus cã nu se pot mãri impozitele si, în paralel sã se facã si noi angajãri la primãrie. Mai mult, liberalii au reclamat cã si asa doi viceprimari este prea mult pentru oras. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, le-a rãspuns sec: nu este vorba despre nicio angajare!

Liberalii din Consiliul Local (CL) Vaslui s-au impotrivit aprobãrii planului de ocupare al functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, al Directiei de Asistentã Socialã, precum si al Politiei Locale pentru anul 2018. La ultima sedintã de CL, consilierii liberali au sustinut cã cel putin pentru anul viitor ar trebui inghetate angajãrile in administratia localã. Valentin Dragomir, consilier PNL, a spus cã nu are nimic de obiectat in ceea ce priveste planul de ocupare al Politiei Locale si al Asistentei Sociale, dar in cazul angajãrilor la Primãria Vaslui, lucrurile ar trebui reanalizate. ‘Prin acest plan de ocupare, noi aprobãm un numãr de 79 posturi pentru functiile publice, care vor fi ocupate in anul 2018. Eu spun cã ar trebui sã inghetãm aceste angajãri. Pe de o parte, noi crestem impozitele locale, iar pe de altã parte, angajãm oameni in primãrie. S-au mãrit salariile in administratia localã si ni s-a spus cã se va face o evaluare a fiecãrui angajat. Avem in municipiu doi viceprimari; sunt cam multi, si nu mã refer aici la persoane. Ca si atunci cand s-a redus numãrul de subprefecti de la doi la unul; se spunea cã nu se va putea asigura activitatea de la Prefectura Vaslui, si vãd cã nu sunt probleme. Cer ca cele 79 de posturi sã fie blocate’, a concluzionat Dragomir.

Nu este vorba despre angajari

Marius Arcãleanu, consilier PNL, s-a arãtat nemultumit de faptul cã in planul de ocupare nu se specificã exact despre ce posturi vacante este vorba. ‘Am vrea sã stim ce locuri sunt libere. Sefi de birouri, sefi de servicii, despre ce vorbim?’, a intrebat Arcãleanu. ‘Misterul’ a fost repede dezlegat: posturile vacante sunt din diferite directii: urbanism, patrimoniu, bugetcontabilitate, tehnologia informatiei etc. În ajutorul colegilor liberali a intervenit si Sorin Radu, care a precizat cã proiectul de hotãrare nu poate fi votat pentru cã nu are o expunere de motive si un raport de specialitate. Dupã ce presedintele de sedintã a precizat cã aceste documente sunt atasate la proiectul de hotãrare, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a explicat planul de ocupare. ‘Nu este vorba de nicio angajare. Planul de ocupare pe 2018 este despre cum gandim cã se vor ocupa respectivele locuri vacante. Vorbim de promovare sau de scoater la concurs. Toate posturile din primãrie trebuie sã fie scoase la concurs, pentru a putea participa si persoanele din exterior. În acest plan este vorba despre cum vom ocupa aceste posturi: prin promovarea personalului pe care il avem sau prin scoatere la concurs. Cat priveste evaluarea personalului, la inceputul anului viitor, vom face aceastã analizã ‘, a explicat Pavãl.