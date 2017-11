Legea pensiilor, amânatã electoral!

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Pensionarii din judetul Vaslui au numai cuvinte grele la adresa amânãrii legii pensiilor. Acestia cred cã pensiile vor fi recalculate abia din 2019, pentru cã atunci sunt alegeri si, nu-i asa?, va fi nevoie de votul lor. Sãtui de promisiuni si angajamente neonorate, pensionarilor nu le-a mai rãmas decât sã îi înjure pe cei responsabili. Între timp, iarna se apropie, iar multi vârstnici nu vor reusi sã îi reziste. Iarna trecutã, 4.500 de pensionari vasluieni au murit din cauza frigului, bolilor, lipsei de îngrijire.

Vestea cã legea pensiilor se va lucra in anul viitor si se va implementa abia din anul 2019 i-a nemultumit pe pensionarii vasluieni. Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice (CJPV) Vaslui, spune cã lumea este plictisitã de toate aceste amanãri si nu mai crede in promisiuni. ‘Legea s-a amanat si nu va produce efecte in anul viitor. Noi vom organiza la cluburile din oras, dupã data de 1 noiembrie 2017, o intalnire de lucru intre pensionari si conducerea Casei Judetene de Pensii. Oamenii vor sã se informeze in legãturã cu grupele de muncã sau alte date. Cat priveste amanarea legii, pensionarii sunt nervosi si sãtui de toate promisiunile. Ca sã se rãcoreascã, nu le-a mai rãmas decat sã injureî, spune Ioan Stamate. Cat priveste protestele de stradã, bãtranii s-au resemnat si sustin cã orice ar face nu se va mai intampla nimic. Singurele proteste vor fi cele in scris, care vor fi adresate tuturor parlamentarilor din judetul Vaslui. ‘Se va lucra la anul pe legea pensiilor, pentru cã este an preelectoral iar in 2019 avem douã randuri de alegeri. De asta se amanã, pentru cã nu este niciun interes sã se recalculeze toate pensiile la anul. Însã multi pensionari sunt in varstã si bolnavi si au nevoie de ajutor cat mai repede. Salvãrile sunt pe butuci, sistemul sanitar, la fel, medicii de familie nu vin in judetul Vaslui… Toti se gandesc doar la salariile lor si la pensii speciale, dar nu dau nicio lege bunã, nu atrag fonduri europene, nu reparã drumurile…’, a mai spus Ioan Stamate.

Iarna decimeaza mii de pensionari

Anul trecut au murit peste 4.500 de pensionari vasluieni, in vreme ce pentru primul semestru al acestui an numãrul deceselor a ajuns la peste 2.000. În acelasi timp, odatã cu fenomenul general de imbãtranire a populatiei tãrii, creste si varsta medie a pensionarilor. ‘Multi au copii plecati prin strãinãtate. Vin si se dau mari pe aici, dar nu ii ajutã cu absolut nimic pe pãrintii care i-au crescut’, mai spune Stamate. În judetul Vaslui, dintr-un total de 102.602 pensionari, cei mai multi au pensii mici si foarte mici. Un numãr de 41.834 de bãtrani au pensii mai mici de 520 de lei, dintre care 27.294 pensionari de stat si 14.540 sunt pensionari fostelor CAP-uri. Alti 22.147 de vasluieni au pensii intre 1.000 si 2.000 de lei, iar cei cu pensii intre 2.000- 3.000 de lei sunt 1.413 persoane.