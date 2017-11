La volan, cu permisul de conducere suspendat

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

În aceeasi zi, dar douã ore mai tarziu, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a iesi din tarã, cetãteanul roman Eugeniu T., in varstã de 48 de ani, la volanul unui autoturism marca Volkswagen inmatriculat in Germania. Cu ocazia controlului de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã Eugeniu T. are dreptul de a conduce suspendat pentru depãsirea vitezei legale pe drumurile publice. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat.