La 100 de ani de la Marea Unire, o idee de nota… 100!

joi, noiembrie 30, 2017, 3:00

Daniel Olteanu, PNL: „România are obligatia de a readuce la viatã, anual, printr-un program national, cele mai sãrace comunitãti locale”

• Deputatul liberal Daniel Olteanu solicitã Guvernului sã-si asume obligatia, la 100 de ani de la Marea Unire, de a salva cele mai sãrace comunitãti din România. Concret, Olteanu propune sustinerea celor mai sãrace 100 de comunitãti locale, prin interventia directã a Guvernului, în cadrul unui program national. Comunitãtile ar urma sã fie selectate anual, pe baza unor criterii precum accesul la servicii de sãnãtate, ponderea populatiei apte de muncã neocupate, ponderea angajatilor din totalul populatiei apte de muncã sau rata de abandon scolar.

În cadrul unei declaratii sustinute în Parlament, deputatul liberal a subliniat cã alocãrile de fonduri pentru cei mai sãraci români trebuie sã se facã direct si transparent, fãrã proceduri birocratice greoaie si fãrã favoritisme politice si regionale. De asemenea, Daniel Olteanu a criticat politica guvernamentalã de perpetuare a discrepantelor regionale, cu alocãri uriase destinate investitiilor în Bucuresti si în alte zone bogate, sustinând cã, odatã cu sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri, Guvernul trebuie sã facã dovada cã a înteles ce înseamnã solidaritatea cu toti românii, inclusiv cu aceia din regiunile sãrace.

„Existã în România comunitãti care nu au nicio sansã. Sunt români fãrã acces la servicii de bazã, fãrã acces la sãnãtate si educatie, fãrã acces la apã si canalizare, înconjurati doar de drumuri de pãmânt si, mai presus de toate acestea, fãrã sperantã. Acesti români locuiesc în comunitãti care nu îndeplinesc acel minim punctaj prin care ar putea beneficia de fonduri europene. Izolarea în care se aflã îi condamnã si la nivelul Consiliilor Judetene sau primãriilor, care directioneazã fondurile de dezvoltare localã cãtre comunitãtile aflate mai aproape de centrul unitãtii administrativ-teritoriale. Mai mult, din acelasi motiv, nu ajung nici pe lista investitiilor prin PNDL. Sumele pe care le cheltuie statul cu venitul minim garantat în aceste zone sunt absolut infime. Vã propun câteva date oficiale: maximum 8 milioane euro, suma care ar putea fi plãtitã în 2017 în contul venitului minim garantat, în judetul Vaslui. 90 milioane euro, subventii acordate Metrorex de cãtre Ministerul Transporturilor. 800 milioane euro, datoriile RADET cãtre ELCEN, în contul agentului termic consumat de locuitorii municipiului Bucuresti”, a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat cã, în conditiile în care „întretinutii” bugetului de stat nu sunt românii din regiunile sãrace, Guvernul trebuie sã-si asume responsabilitatea si pentru acestia, prin mãsuri concrete.

„Sume enorme sunt directionate, prin subventii, pentru sustinerea regiunilor bogate, ceea ce este socant pentru un vasluian, noi stiind cã legenda este cu totul alta. Adevãrul bate, însã, legenda, iar Bucurestiul si alte zone dezvoltate au parte nu doar de uriase alocãri pentru investitii, ci si pentru subventii. În aceste conditii, când este evident cã „întretinutii” bugetului de stat nu sunt în primul rând românii din regiunile sãrace, consider cã în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, România trebuie sã arate cã a învãtat ce înseamnã solidaritatea, iar solidaritatea nu este doar a sãracilor cu bogatii. Voi înainta, în acest sens, o propunere de sustinere anualã a celor mai sãrace 100 de comunitãti locale, prin interventia directã a Guvernului, comunitãti selectate anual, prin criterii care pleacã de la accesul la servicii de sãnãtate si pânã la rata de abandon scolar sau ponderea angajatilor în mediul privat, din totalul populatiei apte de muncã. La 100 de ani de la Marea Unire, România are obligatia de a salva si de a readuce la viatã, anual, printr-un program national, cele mai sãrace comunitãti locale. Vor fi mereu altele, în fiecare an. Direct si transparent, fãrã birocratie, fãrã proceduri stufoase si fãrã favoritisme politice si regionale, pentru cã timpul nu mai are rãbdare cu cei mai sãraci români”, a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.