Judetul Vaslui a încheiat un protocol de colaborare cu Raionul Criuleni

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Ieri, în Sala Mare a Palatului Administrativ, a fost parafat documentul de colaborare între Consiliul Judetean Vaslui si Raionul Criuleni, din Republica Moldova. Întelegerea de cooperare a fost semnata de Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui si Veaceslav Burlac, presedintele Raionului Criuleni.

Întelegerea parafatã de CJ Vaslui este al zecelea acord incheiat in ultimii ani cu raioane din stanga Prutului, urmand ca alte douã intelegeri, cu raioanele Strãseni si Anenii Noi, sã sã fie oficializate in perioada urmãtoare. Protocolul prevede ca cele douã entitãti administrative sã colaboreze in domenii ca administratie publicã localã, economie, invãtãmant, culturã, sãnãtate, turism, sport asistentã spcialã sau politicã de tineret, prin implementarea de programe comune in acest sens. ‘Din cele 10 acorduri incheiate cu douã raioane, Soroca si Cantemir, avem in derulare si douã programe cu finantare de la CJ Vaslui. Dacã vom primi in continuare propuneri viabile, vream ca aceste relatii de colaborare sã le insotim de niste surse de finantare pentru a concretiza anumite obiective. Acesta va fi un pas important pentru anul viitor si pentru exercitiul bugetar din urmãtorii ani’, a spus Dumitru Buzatu. ‘Multumesc domnului presedinte al CJ Vaslui, care ne este un prieten. Vreau sã fur din experienta dumnealui, pentru cã am multe lucruri de invãtat. Vrem ca sã ne ajutati sã reusim sã implementãm mai multe proiecte’, a spus Veaceslav Burlac.