«Jos Dragnea!», dar cam… subtire!

Desi au anuntat cã se mobilizeazã cu sutele alãturi de protestatarii din marile orase ale tãrii, barlãdenii nemultumiti de legile justitiei, de modificãrile la Codul Fiscal si de faptul cã in fruntea celor douã camere ale Parlamentului se aflã persoane cercetate penal n-au fãcut, duminicã seara, o figurã prea reusitã. Asta pentru cã, in fata primãriei, acolo unde si-au dat intalnire, nu au reusit sã se strangã decat cel mult 70 de persoane. Dotati, ca de fiecare datã, cu pancarte pe care au scris mesaje care mai de care mai ingenioase, pret de aproape douã ore, grupul de protestatari a strigat la unison lozinci impotriva actualilor guvernanti, dar au cerut in special demisia celor doi sefi ai camerelor Parlamentului, Liviu Dragnea si Cãlin Popescu Tãriceanu. Prin multime s-au remarcat insã si unele figuri cunoscute, cum ar fi cea a deputatului USR Mihai Botez, dar si cateva de consilieri locali, evident, altii decat social-democratii. Mult mai cuminti si linistiti au fost jandarmii din Barlad, care, alãturi de unii politisti locali nu si-au fãcut aparitia printre manifestanti, preferand sã pãstreze o distantã de la care abia sã poatã fi zãriti. Asa cum s-a intamplat in toatã tara, lozinca cel mai des folositã a fost ‘PSD, ciuma rosie!’, urmatã de ‘Dragnea, nu uita, asteptãm si cartea ta!’. Atmosfera linistitã dintre protestatari s-a cunoscut si in pauzele lungi dintre scandãri, chiar dacã tot timpul acestia au afisat pancarte cu mesaje de genul ‘Pãzea! Gandim’, ‘Nu legalizati hotia!’ sau ‘Toti pentru Justitie!’. Totodatã, unii dintre cei care au iesit in stradã duminicã searã au ridicat o problemã greu de digerat pentru multi dintre cei care ar fi organizat protestul din seara respectivã. În spetã, unde sunt sindicatele locale, ale cãror lideri nationali au anuntat chiar de la inceputul sãptãmanii trecute cã se vor alãtura ONG-urilor care au spus cã vor iesi in stradã in fiecare duminicã, de acum inainte. Tot protestatrii s-au intrebat si unde sunt membrii partidelor de opozitie, care, de asemenea, au spus cã sustin protestele din toatã tara. ‘Avem o problemã foarte mare atunci cand liderii locali nu urmeazã directiile trasate de cei nationali. Eu cred cã, de fapt, acesta este un semn clar cã multi lideri din teritoriu au fost pusi in functii, de fapt, de guvernele care s-au perindat la conducerea tãrii. Altfel cum se explicã lipsa membrilor de sindicat? La fel, ne putem intreba si unde este opozitia din teritoriu. De ce nu vedem membrii de partid care, altã datã, cand le veneau mãnusã anumite subiecte, erau convocati cu mic cu mare la orice protest? E rusinos cã avem pretentii, dar nu avem spirit civic, nici mãcar individual, darãmite la nivel de organizatie sindicalã’, ne-a declarat, din randul manifestantilor, un fost lider de sindicat local, vizibil iritat de lipsa de atitudine civicã a fostilor colegi. În jurul orei 20.00, dupã aproape douã ore de stat in fata primãriei, manifestantii au plecat, pe rand spre case, fãrã a mai spune dacã vor mai reveni sau nu si duminica viitoare.