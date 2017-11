Jandarmii vasluiani, sensibili la tãierile ilegale de material lemnos

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

In perioada 24-27 noiembrie, in baza unui plan de actiune comun, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui si Directia Silvicã Vaslui au executat o serie de actiuni pentru prevenirea si combaterea activitãtilor ilegale din domeniul tãierii, circulatiei, depozitãrii, prelucrãrii si comercializãrii materialului lemnos. Avand in vedere amploarea pe care a luat-o la nivel national fenomenul defrisãrilor si tãierilor ilegale de arbori, jandarmii vasluieni au actionat pentru contracararea acestei categorii de fapte care au impact deosebit de grav asupra ecosistemului. Astfel, pe 25 noiembrie, efective din cadrul Sectiei de Jandarmi Husi au efectuat o actiune punctualã in scopul prevenirii si combaterii delictelor prevazute de Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice si respectarea prevederilor din Legea nr. 12 din 6 august 1990, republicatã, privind protejarea populatiei impotriva unor activitãti de productie, comert sau prestãri de servicii ilicite. In cadrul actiunii au fost identificate 6 persoane care transportau cu atelaje hipo material lemnos fãrã a detine documente de insotire si provenientã in conditiile legii. Jandarmii au procedat la confiscarea materialului lemnos, in total 3,1 mc, si au aplicat 6 sanctiuni contraventionale prevãzute de Legea 171/2010. Duminicã, 26 noiembrie, jandarmii au depistat pe raza orasului Negresti 5 persoane cu 4 atelaje hipo si o autoutilitarã care transportau material lemnos fãrã documente legale. Materialul lemnos a fost ridicat in vederea confiscãrii iar celor in cauzã li s-au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 5.000 de lei conform legii. In cadrul aceleiasi actiuni, a fost identicatã o persoanã de sex masculin in timp ce oferea spre vanzare produse cosmetice a cãror provenientã nu a putut fi justificatã in conditiile legii, bunurile respective, in valoare de 400 de lei, fiind confiscate iar persoana, sanctionatã conform Legii 12/1990.