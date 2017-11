Întâlnire cu nationala femininã a României – Under 15

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Ieri, prefectul Eduard-Andrei Popica si subprefectul Mircea Gologan au onorat invitatia primarului Vasile Pavãl de a fi prezenti alãturi de lotul de fotbal feminin al Romaniei – Under 15, care sustine in aceste zile o dublã amicalã cu selectionata similarã a Republicii Moldova. ßFelicit primarul Vasluiului pentru implicare si organizarea evenimentului. Multumim FRF pentru inspiratia de a alege orasul nostru drept gazdã a celor douã echipe nationale. În afarã de latura competitionalã, mã bucur cã sunteti in judet nostru, pentru cã si noi putem contribui la dezvoltarea acestui sport, numãrul 1 in lume. La cele douã meciuri, vã asigur cã voi fi numãrul 12′, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. Reprezentantii celor douã loturi nationale au declarat cã sunt incantati de organizare si de frumusetea orasului. De altfel, selectionerul Romaniei U15, Irina Giurgiu, a precizat cã va transmite presedintelui FRF, Rãzvan Burleanu, ca, atunci cand va alege urmãtoarea locatie pentru activitatea loturilor nationale, prima optiune sã fie Vaslui. Lotul Under 15 este insotit si de Irina Mihutescu, coordonatorul loturilor nationale de fotbal feminin.