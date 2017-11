Infractiunile la regimul silvic, în scãdere în acest an

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

În primele 10 luni ale acestui an, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat frecvent activitãti pentru prevenirea si combaterea activitãtilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitãrii, prelucrãrii si comercializãrii materialului lemnos, in scopul mentinerii integritãtii fondului forestier national. De la inceputul anului, la nivelul judetului Vaslui au fost sesizate 52 de infractiuni la regimul silvic (3 in mediul urban si 49 in mediul rural), inregistrandu-se o scãdere cu 17,4% fatã de perioada similarã a anului 2016. Pentru a preveni sãvarsirea unor astfel de fapte, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au organizat in acest an 152 actiuni pe linie de silviculturã. De asemenea, au fost efecutate 741 controale pe drumurile publice, in fondul forestier si la agentii economici de profil, pe linia provenientei, depozitãrii, valorificãrii si legalitãtii transportului de material lemons. Cu ocazia controalelor, a fost ridicatã in vederea confiscãrii cantitatea totalã de 280,42 mc, in valoare de aproximativ 90.000 lei. Totodatã, au fost confiscate 25 atelaje hipo, 12 ferãstraie mecanice si 9 harnasamente. De la inceputul acestui an, in domeniul silviculturii au fost aplicate 381 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 480.800 lei. Actiuni similare vor fi desfãsurate si in perioada urmãtoare.