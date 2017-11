Indemnizatie scãzutã de la 34.437 la 8.500 lei pe lunã

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

În luna octombrie, s-au achitat primele indemnizatii pentru cresterea copilului plafonate la maxim 8.500 lei. Conform noului calcul al indemnizatiei, doar cinci beneficiari de indemnizatie din judetul Vaslui primesc suma maximã, de 8.500 lei lunar. Înaintea plafonãrii sprijinului financiar, pe primele trei locuri ale podiumului se clasau o indemnizatie de 34.437 lei, una de 28.621 lei iar, pe locul trei, o indemnizatie în sumã de 13.572 lei.

La inceputul lunii octombrie 2017, in judetul Vaslui erau inregistrati 2.090 beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului. Pentru luna septembrie, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a fãcut plãti in valoare totalã de 2.837.398 lei cãtre acestia. La nivelul judetului, topul primilor 10 beneficiari dupã cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului aratã astfel: cinci beneficiari primesc 8.500 lei lunar, un beneficiar primeste 7.300, unul primeste 6.500 lei, doi – 6.400 lei lunar si, in sfarsit, unul primeste 6.300 lei. Potrivit datelor AJPIS Vaslui, la data de 30 septembrie 2017, numãrul total al bene – ficiarilor de stimulent de insertie era de 998. Pentru cã s-au intors mai repede la muncã si nu au rãmas acasã pe toatã perioada concediului pentru cresterea copilului, beneficiarii de stimulent primesc lunar o sumã care se ridicã la 631.207 lei. Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului la un nivel maxim de 8.500 de lei a afectat doar cinci familii din judetul Vaslui. Pentru cã salariile pãrintilor realizate in ultimele 12 luni nu au fost atat de mari, nici indemnizatile primite in concediul pentru cresterea copilului nu au atins plafonul stabilit de Guvern. Conform noilor prevederi legale, indemnizatia lunarã pentru cresterea copilului se stabiliste ca si panã acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, dar cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei. Modificãrile legislative vizeazã drepturile aferente lunii septembrie 2017, care s-au achitat in luna octombrie. Anterior modificãrilor legisla – tive, in judetul Vaslui, la sfarsitul lunii aprilie, erau in platã un total de 2.008 indemnizatii pentru cresterea copilului. În functie de cuantumul prestatiei sociale, pe primele trei locuri se clasau urmãtoarele indemnizatii: locul I – 34.437 lei, locul II – 28.621 lei, locul al III-lea, o indemnizatie in sumã de 13.572 lei.