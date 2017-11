Începe procesul femeii care si-a ucis sotul cu 15 lovituri de sapã

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a dispus începerea judecãtii în cazul Sinicãi Negrea, femeia din Costesti care si-a ucis concubinul cu 15 lovituri de sapã, cele mai multe aplicate la cap. Fapta s-a petrecut în luna iulie, în timp ce cei doi erau la prãsit pe câmp, dupã ce, în ciuda caniculei, bãuserã bine.

În luna iulie, pe cand se aflau la muncile campului si dupã ce, pentru a-si face curaj sã se apuce de prãsit via, au bãut mai multe pahare, intre Sinica Negrea, in varstã de 54 de ani, din comuna Costesti, si concubinul acesteia, Gheorghe Balica, cu 8 ani mai tanãr, a izbucnit o ceartã. Scandalul intre cei doi a degenerat panã cand, infuriatã, femeia a pus mana pe o sapã, cu care i-a aplicat bãrbatului nu mai putin de 15 lovituri, majoritatea in zona capului. Dupã ce si-a lãsat victima fãrã suflare, femeia a plecat linistitã acasã, ulterior fiind vãzutã prin sat de parcã nimic nu s-ar fi intamplat. Cadavrul a fost gãsit, dupã 4 zile, de niste consãteni, care au anuntat imediat politia. Culmea, cand a aflat acest lucru, femeia sa dus la locul faptei, nu pentru a-si recunoaste vina, ci pentru a-si recupera sapa cu care-si omorase concubinul. De altfel, acest lucru a atras atentia anchetatorilor, care au luat-o la intrebãri, intr-un final, Sinica Negrea recunoscandu-si fapta. Povestind cele intamplate, ea a incercat sã se justifice declarand anchetatorilor cã se sãturase de certurile si bãtãile indurate, cei doi fiind cunoscuti in comunitate pentru scandalurile din gospodãrie. Deferitã justitiei cu propunerea de arestare preventivã, Sinica Negrea a dat dovadã de aceeasi inconstientã si in fata judecãtorilor, cerand in mod repetat sã nu fie arestatã, ci sã fie lãsatã se plece acasã. Dupã arestarea sa preventivã, ea a fost dusã la Penitenciarul Bacãu, acolo unde a fost supusã unei expertize psihiatrice. Din cate se pare, femeia nici mãcar nu este constientã de gravitatea faptei sale, drept dovadã, de fiecare datã cand s-a pus in discutie prelungirea mandatului de arestare preventivã, ea cerand inlocuirea acestei mãsuri cu cea a arestului la domiciliu. La inceputul acestei sãptãmani, judecãtorii Tribunalului Vaslui au dispus trimiterea in judecatã a Sinicãi Negrea, acuzatã de comiterea infractiunii de omor, procesul urmand a incepe in curand pe rolul acestei instante.