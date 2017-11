Inca un permis fals depistat la controlul de frontiera

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Luni, 13 noiembrie, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, cetãteanul rus Alexander B., in varstã de 40 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Germania. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat, eliberat de autoritãtile din R. Moldova, valabil pentru categoriile A, B, C, D, E, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals. Bãrbatul a declarat, in prezenta unui traducãtor, cã a obtinut documentul in anul 2006, plãtind suma de 500 de euro, si cã nu avea cunostintã despre faptul cã documentul prezentat la controlul de frontierã este fals. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de uz de fals.