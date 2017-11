Încã un membru al retelei de traficanti de canabis din Vaslui, în libertate

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a decis eliberarea din arest preventiv si plasarea sub control judiciar a lui Neculae Constantin, poreclit Jean Valjean, cel de-al treilea membru a retelei de traficanti de canabis care operau pe raza municipiului Vaslui. Partenerii sãi, Constantin Constandache, zis Cioara, si Adrian Nistoreanu, au fost deja condamnati la o pedeapsã totalã de 5 ani si 7 luni de închisoare, ambii cu executare. Dacã decizia Tribunalului Vaslui va rãmâne definitivã, Jean Valjean are sansa ca, chiar si în cazul unei prime condamnãri cu executare, sã rãmânã liber pânã la finalizarea eventualului apel.

În toamna trecutã, vasluianul Neculae Constantin, poreclit Jean Valjean, era eliberat din inchisoare, unde ispãsise o condamnare de un an si jumãtate pentru trafic de droguri, dupã ce, in 2012, sechestrase, drogase si violase o elevã, fiind insã achitat de acuzatia de viol. Imediat dupã eliberare, Jean Valjean a revenit la vechile metehne, consumul de droguri, dupã care s-a alãturat altor doi vasluieni, Constantin Constandache, zis Cioara, si Adrian Nistoreanu, cu care a infiintat o adevãratã retea de distributie de canabis. Initial, drogurile erau aduse din Spania de Nistoreanu, dupã care acestea au inceput sã fie cultivate de Constandache, la locuinta pãrintilor sãi din Brodoc. Gruparea a fost destructuratã la inceputul lunii iulie, dupã ce politistii Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, insotiti de procurorii DIICOT au efectuat nu mai putin de 10 perchezitii la locuinte din municipiul Vaslui, ocazie cu care au fost descoperite cantitãti importante de rezinã de canabis – hasis, destinate ‘comercializãrii’. A urmat procesul de rigoare, pentru ca judecãtorii sã impartã dosarul, Constandache si Nistoreanu sã fie judecati separat, zilele trecute, acestia fiind condamnati in primã instantã, de Tribunalul Vaslui, la trei ani si o lunã de inchisoare, respectiv doi ani si jumãtate de inchisoare, ambii cu executare. Procesul lui Neculae Constantin continuã, pe rolul aceleiasi instante, insã, panã la definitivarea lui, judecãtorii au decis, miercurea trecutã, cã acesta poate fi judecat in libertate. În consecintã, mãsura arestului preventiv, in care ‘Jean Valjean’ era plasat incã din luna iulie, a fost inlocuitã cu cea a controlului judiciar. Traficantul are doar interdictie sã pãrãseascã, fãrã voie, limita teritorialã a municipiului Vaslui si se apropie ori sã comunice in vreun fel cu martorii din dosar sau ceilalti doi condamnati. Dacã aceastã decizie va rãmane definitivã, ar putea avea drept primã consecintã faptul cã, chiar si in cazul unei condamnãri cu executare primite din partea judecãtorilor vasluieni, Constantin tot va mai rãmane liber o perioadã, panã la finalizarea unui eventual apel formulat de el sau de procurorii DIICOT.