Încã un aur international pentru olimpicul Andrei Popa!

Lotul de seniori al Romaniei prezent la Turneul de Informaticã Shumen, din Bulgaria, din care a fãcut parte si Andrei Popa, elev al Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, si-a adjudecat nu mai putin de 4 medalii de aur. Andrei mai are in palmares o medalie de aur si una de argint obtinute la Olimpiadele Internationale de Informaticã. Dupã ce, anul trecut, a obtinut medalia de argint la Olimpiada Internationalã de Informaticã, iar in aceastã varã a castigat, cu punctaj maxim, medalia de aur la competitia similarã destinatã elevilor din Europa Centralã, vasluianul Andrei Popa a repurtat un nou succes de prestigiu. Zilele trecute, la Turneul de Informaticã Shumen, din Bulgaria, echipa de seniori a Romaniei, din care a fãcut parte si elevul Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, a reusit performanta de a-si adjudeca patru medalii de aur. Turneul de Informaticã, aflat la a VIII-a editie in format international, si la care au participat loturi nationale si echipe ale mai multor licee cu profil informatic, s-a desfãsurat in localitatea bulgarã Shumen, in perioada 22-26 noiembrie. Perfomanta seniorilor a fost intregitã de trei medalii de bronz, castigate de componentii lotului de juniroi ai Romaniei. La concurs au mai participat concurenti din Bulgaria, Moldova, Polonia, Rusia, Serbia si Ucraina.