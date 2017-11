Încã patru cãrti de identitate false descoperite la controlul de frontierã

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Duminicã, 29 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru a intra in tarã, ca pasageri in mai multe microbuze, cetãtenii moldoveni Iurie M., Ion R., Dumitru U. si Alexandru F., cu varste cuprinse intre 21 si 32 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport si persoanelor, in urma cãrora au fost descoperite, in buzunarele interioare ale hainelor lui Iurie M. si Ion R., intr-una dintre ghetele cu care era incãltat Dumitru U. si in portofelul lui Alexandru F., cate o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, toate false. Cei patru bãrbati au declarat cã au procurat documentele de la conationali, ale cãror date nu le cunosc, plãtind sume cuprinse intre 200 si 400 euro, si cã urmau sã foloseascã documentele in Germania pentru a ocupa mai usor un loc de muncã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauze sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.

Si actele luxemburgheze se falsifica!

Pe 29 octombrie, in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, doi cetãteni turci, in varstã de 20 si 15 ani, care au prezentat, pe langã pasapoartele personale, douã cãrti de identitate cu insemnele autoritãtilor din Luxemburg. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea cãrtilor de identitate, politistii de frontierã au efectuat verificari specifice, ocazie cu care au constatat cã acestea sunt false. În prezenta unui traducãtor autorizat de limbã turcã, cei doi tineri au declarat cã, in luna septembrie, s-au hotãrat sã cãlãtorescã in scop turistic in Ucraina si Republica Moldova. În timp ce se aflau intr-un taxi, in municipiul Chisinãu, soferul i-a auzit vorbind despre faptul cã vor sã meargã si in Romania, dar nu posedã vize necesare cãlãtoriei legale, fapt pentru care taximetristul le-a propus ca, in schimbul sumei de 1.700 de lei moldovenesti, sã le procure documentele necesare trecerii frontierei. Pe 29 octombrie, in jurul orei 11.00, s-au intalnit cu soferul, care le-a dat cãrtile de identitate cu insemnele autoritãtilor din Luxemburg si care i-a condus la autogara din Chisinãu, pentru a pleca spre Bucuresti. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.