În multe localitãti, colectarea selectivã se face doar pe hârtie

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

În judetul Vaslui, colectarea selectivã a deseurilor este la pãmânt. Doar câteva comune au sisteme integrate de colectare selectivã a deseurilor. Prima consecintã a lipsei de organizare pe segmentul managementului deseurilor va fi cã groapa de la Rosiesti, dupã ce va fi pusã în functiune, se va umple mult mai repede decât este estimat. Pânã la punerea la punct a colectãrii selective, autoritãtile fac eforturi pentru a prelungi perioada în care Vasluiul poate depune deseurile la depozitul ecologic de la Muchea, judetul Brãila.

Din momentul in care va intra in functiune, presiunea pe groapa ecologicã de la Rosiesti va fi imensã. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, sustine cã in judet colectarea selectivã a deseurilor merge foarte prost si, in consecintã, depozitul de la Rosiesti va fi umplut mult mai repede decat este prevãzut. ‘În mediul rural, sunt doar cateva localitãti – Hoceni, Pãdureni, Tãcuta – care preiau deseurile dupã ce sunt selectate. Este prevãzut ca groapa de la Rosiesti sã fie umplutã in 25 de ani, dar noi vom acoperi cantitatea de deseuri mult mai repede. Trebuie ca populatia sã fie constientizatã cã este foarte importantã colectarea selectivã a deseurilor. În caz contrar, vom avea probleme si la Rosiestiî, a avertizat Ciprian Trifan. Prezent la Colegiul Prefectural, vicepresedintele CJ Vaslui le-a spus si sefilor de deconcentrate cã s-a luat decizia construirii unei gropi temporare, panã cand vor fi rezolvate problemele legate de licitatia de la Rosiesti. Autoritãtile locale asteaptã in prima parte a lunii decembrie un rãspuns de la CNSC privind contestatiile depuse de firmele care nu au castigat licitatia. ‘Facem eforturi pentru a prelungi termenul de depunere a deseurilor la Brãila. Acum, mai avem termen panã in data de 10 decembrie 2017; sperãm sã mai obtinem o prelungire. Problema este cã intre cantitatea de deseuri aprobatã a fi transportatã la Brãila si ceea ce depunem noi este o diferentã mare. Noi ducem mai multe deseuri decat ni s-a aprobat. Sperãm sã primim un rãspuns favorabil de la CNCS, iar dacã va fi nefavorabil, vom face groapa temporarã la Perieni’, a explicat Ciprian Trifan. Prima celulã de depozitare a deseurilor de la Rosiesti are o intindere de 10 hectare (circa 100.000 metri pãtrati). O celulã are o capacitate de 1,3 milioane tone de deseuri (3,7 megatone). Cand prima celulã va fi umplutã, aceasta va fi inchisã folosindu-se materiale speciale si, in paralel, va fi deschisã o a doua celulã.

Codasi la colectarea selectiva

În ceea ce priveste managementul deseurilor municipale, Romania se aflã la foarte mare distantã de celelalte tãri. Reciclarea era acum doi ani de numai 5,6%, compostarea este aproape zero. Existã prea multã depozitare si prea putinã colectare selectivã. Prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor producãtorii de deseuri, persoane fizice si juridice, precum si autoritãtile administratiei publice locale au obligatia de a pregãti pentru reutilizare 50% din masa totalã a cantitãtilor de deseuri municipale colectate panã in anul 2020. ‘Trebuie ca in perioada urmãtoare sã implementãm proceduri de colectare selectivã, astfel incat in anul 2050 sã atingem tinta de deseu zero la depozitare. Sanctiunile in cazul in care nu se realizeazã selectarea deseurilor sunt intre 500 – 3.000 lei, pentru conducãtorul institutiei publice, si intre 5.000 – 10.000 lei pentru operatorul economic autorizat sã preia deseurile’, a spus Cristian Laic, comisar sef al Gãrzii de Mediu Vaslui.

Gropile de la Vaslui, Bârlad si Husi trebuie închise

Comisia Europeanã in data de 23 mai 2017 a actionat in judecatã Romania la Curtea Europeanã de Justitie, pentru cã autoritãtile nu au reusit sã inchidã 68 de depozite de deseuri neconforme si care reprezintã un risc serios pentru sãnãtatea oamenilor si mediu. La nivel national, din 68 de depozite de deseuri neconforme 28 sunt depozite de deseuri municipale iar 40 sunt depozite pentru deseuri industriale (26 – deseuri periculoase si 14 – deseuri nepericuloase ). ‘Judetul Vaslui se regãseste in lista de depozite cu cele trei platforme de depozitare a deseurilor menajere de la Barlad, Negresti si Husi, neavad depozite industriale neconforme. Lucrãrile de inchidere la cele trei depozite sunt finalizate, urmand ca procesul-verbal de inspectie finalã sã fie incheiat dupã remedierea lucrãrilor la depozitul Husi. La Husi, drumul perimetral si zona de nordvest au fost afectate de alunecãrile de teren cauzate de conditiile meteo nefavorabile. Existã posibilitatea intocmirii procesului-verbal de inspectie finalã pentru Barlad si Negresti, printr-o receptie partialã a lucrãrilor din cadrul proiectului ‘Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui, derulat de CJ Vaslui’, a mai spus Cristian Laic.