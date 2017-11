În locul achitãrii, câte 4 ani de închisoare!

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Blândetea judecãtorilor bârlãdeni, care, în iunie 2016, îi achitau pe cei 7 membri ai unei bande de tâlhari si hoti minori, stabilind, pentru unele infractiuni, pedepse de 4 sau 5 luni de asistare zilnicã, a fost radical schimbatã de Curtea de Apel Iasi. Indivizii, care au jefuit atât persoane fizice, cât si societãti comerciale, farmacii si chiar sediul unei asociatii umanitare, au primit, de aceastã datã, câte 4 – 5 ani de internare într-un centru de detentie! Unul dintre micii tâlhari, Cosmin Adrian Drosu, fãcea parte si dintr-o altã gascã de hoti, care si-a primit deja pedeapsa definitivã, în cazul lui Drosu, 3 ani de închisoare cu executare.

Bãrlãdenii, in special adolescentii, dar si persoane in varstã, au fost terorizati mai bine de un an de mai multe grupãri de talhari, cei mai multi minori, specializati in talhãrii, deposedand victimele fãrã apãrare de telefoanele mobile. Metoda de operare era aceeasi: unul din talhari deposeda prin violentã victima de telefonul mobil, sacosa sau geanta, plasa complicelui marfa furatã, dupã care dispãreau in directii diferite. Nu se dãdeau in lãturi nici sã jefuiascã locuintele ori magazinele din zonã, pe lista victimelor figurand inclusiv farmacii, centre de telefonie mobilã ori chiar sediul unei asociatii umanitare. Prinsi in octombrie 2015, micii talhari au stat in arest preventiv sau arest la domiciliu panã in iunie 2016, atunci cand Judecãtoria Barlad a dat o primã sentintã in dosarul in care 7 minori erau acuzati de mai multe infractiuni, unele comise cu violentã. Dat fiind cã o parte dintre victime siau retras plangerea, judecãtorii au fost deosebit de ingãduitori, achitand pe inculpati pentru o parte dintre infractiuni, si condamnandu-i, pentru alte capete de acuzare, doar la 4 – 5 luni de asistare zilnicã, punandu-i totodatã in libertate. Asta in ciuda pericolului public evident pe care acuzatii il reprezentau, Eduard Andrei Dura, de exemplu, fiind acuzat de comiterea a 2 talhãrii, Denis Loricã Bilhac – 3 furturi si o talhãrie, Andrei Cristian Mihai – 3 furturi si 2 talhãrii, Ionut Toma Radu – 8 furturi si 4 talhãrii, ‘seful’, Cosmin Adrian Drosu, fiind acuzat de comiterea a nu mai putin de 2 furturi si 8 talhãrii, doar in acest dosar! Dealtfel, Drosu a fost condamnat, in aceeasi perioadã, intrun alt dosar, la 3 ani de inchisoare cu executare, tot pentru comiterea unor infractiuni de furt si talhãrie calificatã. El mai avea la activ alte douã condamnãri, pentru fapte de aceeasi naturã, decise de instantele din Brãila si Bacãu, motiv pentru care a stat o perioadã internat, incepand din luna martie 2013, in Centrul de detentie pentru minori de la Tichilesti. Procurorii barlãdeni au contestat decizia judecãtorilor barlãdeni, la Curtea de Apel Iasi, procesul intinzandu-se pe aproape un an si jumãtate, acuzatii schimband de mai multe ori apãrãtorii din oficiu, in ideea de a amana cat mai mult judecata. În sfarsit, dupã trei amanãri ale pronuntãrii, magistratii ieseni au dat solutia definitivã in acest dosar, desfiintand in totalitate prima sentintã. Astfel, judecãtorii au decis luarea mãsurii educative a internãrii a talharilor, acum majori, intr-un centru de detentie, pe o perioadã de 4 ani. Cu douã exceptii: Ionel Dacian lupu, in sarcina cãruia a fost retinutã o singurã acuzatie de talhãrie si una de tãinuire, a primit o condamnare de doar un an si sase luni, in timp ce Ionut Toma Radu, cel cu cele mai multe fapte la activ, a primit 5 ani de internare intr-un centru de detentie. În schimb, in cazul lui Drosu, prin contopirea celorlalte pedepse anterioare, decise de instantele din Brãila si Bacãu, cu cea de 4 ani primitã acum, magistratii ieseni au considerat marea parte a condamnãrii deja ispãsitã, astfel cã au mentinut decizia de eliberare conditionatã luatã in luna aprilie de Judecãtoria Brãila, care l-a iertat de un rest de 142 de zile de detentie rãmase de executat. Drosu nu se va putea bucura insã de libertate, dat fiind cã ii rãman de executat cei 3 ani de inchisoare primiti prin sentintã definitivã in luna martie, tot pentru comiterea unor infractiuni de furt si talhãrie calificatã impreunã cu o altã gascã de hoti minori din Barlad.