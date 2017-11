În atentia candidatilor pentru obtinerea permisului auto!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Institutia Prefectului-judetul Vaslui vine in sprijinul absolventilor de scoli auto care s-au programat on-line pentru sustinerea probei teoretice. Tinand cont de faptul cã a crescut numãrul examinatorilor, Institutia Prefectului-judetul Vaslui a luat mãsura suplimentãrii numãrului de cursanti examinati. Începand cu 3 ianuarie 2018, sunt asteptati sã sustinã proba teoreticã toti candidatii programati on-line in lunile martie si aprilie 2018, in aceleasi zile si la aceleasi ore, dupã cum urmeazã:

Absolventii de scoli auto care nu se prezintã sau cei care nu sunt admisi la proba teoreticã nu vor putea sã sustinã examenul pe programarea initialã, urmand sã se reprogramaze ulterior online pe http://www.prefecturavaslui.ro/inf_permise/Rezervari/examinare.php. În cursul lunii ianuarie 2018 se va efectua resetarea tuturor programãrilor rãmase, astfel incat toti candidatii se vor putea reprograma incepand cu 1 februarie 2018 si se va tine cont de programarea on-line, fãrã a altã reprogramare.