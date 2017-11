Groapa de la Perieni, salvarea Vasluiului!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Judetul Vaslui este «cu securea deasupra capului» în ceea ce priveste depozitarea deseurilor. Pentru cã licitatia pentru depozitul de la Rosiesti este blocatã iar la Brãila nu se mai pot transporta deseuri, Vasluiul trebuie sã rezolve urgent problema. Dupã discutii în mai multe directii, varianta construirii unei gropi temporare la Perieni este, sustine conducerea CJ, cea mai avantajoasã. Problema este cã suntem în pragul iernii, iar investitia trebuie fãcutã în acord cu standardele de mediu.

Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitarã a Judetului Vaslui (ADIV) a aprobat, ieri, preluarea in administrare a gropii de gunoi de la Perieni, in vederea construirii unei gropi temporare pentru depozitarea deseurilor menajere din judetul Vaslui, asociatia avand capacitatea de a implementa acest proiect. Groapa temporarã de la Perieni se va intinde pe o suprafatã de cinci hectare, perimetru care este situat la o distantã minimã de 1.000 de metri de ultima locuintã. Capacitatea maximã a gropii va fi de 60.000 tone de deseuri, urmand ca, lunar, aici sã fie depozitate 5.000 tone de deseuri. Va fi idetificat operatorul care va gestiona groapa temporarã, vor fi construite birouri, se vor face angajãri si dotarea cu utilaje specifice, spre exemplu, un cantar de mare capacitate, pentru a se cantãri cantitatea de gunoi care va fi adusã aici. Evident, unitãtile administrativ-teritoriale care vor depozita gunoi aici vor trebuie sã plãteascã aceste servicii. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a profitat de prezenta unui numãr mare de primari la Adunarea Generalã a ADIV si le-a transmis mai multe mesaje. ‘Noi am desemnat castigãtorul pentru groapa de la Rosiesti, dar au fost fãcute contestatii de la ceilalti participanti la licitatie. Sunt licitatii complicate, cu activitãti pe o durata de 20 – 30 de ani, investitiile in sistem trebuie continuate, iar interesul este foarte mare. Noi am ales oferta cea mai avantajoasã, adicã pretul cel mai mic. Acum, asteptãm ca CNSC sã dea un rãspuns la contestatiiî, a spus Buzatu. Pentru o solutionare cat mai rapidã a contestatiilor, CJ Vaslui a deschis discutii la Ministerul Muncii. Din nefericire, judecarea contestatiilor nu poate fi prioritizatã, asa cã acest proces va mai dura o perioadã. Mai mult, este posibil ca firmele care au contestat sã meargã in justitie, iar castigãtorul licitatiei sã fie desemnat in urma unei hotãrari a instantei. ‘Noi am rãmas cu problema gestionãrii deseurilor, o problemã foarte spinoasã, care are consecinte mari. Am fãcut diligente la Brãila sã mai depozitãm deseurile acolo. Si acolo e o problemã, pentru cã groapa este gestionatã de o societate privatã (…) si sunt anumite conditionalitãti. Trebuie sã urmeze procedurile aplicatiei, sã functioneze anumiti ani, sã limiteze cantitãtile de deseuri preluateî, a mai spus Buzatu. În acest context, CJ a cerut autoritãtilor din Vaslui, Barlad si Husi sã mai meargã la Brãila sã continuie negocierile, in speranta unei amanãri a sistãrii depozitãrii deseurilor. ‘La Brãila, nu mai acceptã. Sunt multe deseuri. Am discutat la Ministerul Mediului sã construim o groapã temporarã pentru un an, cu obligatia ca, dupã aceastã perioadã, sã aducem terenul de acolo la forma initialã, dupã ce cãrãm gunoiul la Rosiesti. Trebuie sã gãsim o locatie, un operator care sã gestioneze groapa, sã stabilim niste preturi pentru depozitare etc. Trebuie sã investim acolo, sã fie un depozit conform. Suntem in decembrie, iar dacã intr-o sãptãmanã viscoleste, vom cãuta prin tarã sã cãrãm deseurile la sute de kilometriî, a explicat Buzatu. Initial, CJ Vaslui a cãutat niste locatii pentru groapa temporarã in localitãtile din jurul depozitului de la Rosiesti si chiar s-a discutat cu persoane fizice care au terenuri in zonã. Pentru cã discutiile nu s-au concretizat, s-a ales varianta Perieni, unde a inceput printr-un proiect construirea unei gropi pentru depozitarea deseurilor. ‘V-am convocat pe toti pentru a discuta propunerea. Noi suntem acum intr-o situatie provizorie, dar deasupra capului nostru stã securea. Existã riscul unor sanctiuni foarte mari, asa cã trebuie sã ne conformãm. E bine cã s-a intrunit Comitetul pentru Situatii de Urgentã, pentru cã existã riscul ca in una, douã sau trei luni, judetul sã fie inundat de gunoaie. Orasele produc gunoaie; este o situatie de urgentã. Comitetul pentru Situatii de Urgentã a dat o hotãrare asa, intr-un fel de veselie: sã facem depozitul, dar nu ne-au spus de ce!î, a explicat Buzatu. Pentru cã groapa temporarã trebuie construitã foarte repede, in afarã de Brãila, s-au demarat discutii si la Buzãu pentru depozitarea deseurilor, dar nicãieri nu se mai acceptã deseuri. Acest lucru ar fi insemnat transportul deseurilor la sute de kilometri de judetul Vaslui, situatie in care solutia unei gropi temporare este cea mai avantajoasã. ‘Problema este foarte presantã. ADIV are capacitatea de a gestiona aceastã chestiune, dar trebuie sã avem si ceva bani. De aceea v-am tot repetat sã plãtiti cotizatiile restante’, a mai spus presedintele CJ, care le-a cerut primarilor ca, in 2018, sã achite toate restantele cãtre Asociatie.