Greu cu actele!

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Primarii au depus la Ministerul Dezvoltãrii aproape 60% din proiectele cîstigate pe PNDL 2. Decalarea termenului de depunere a documentatiilor, sutele de avize si acte necesare au fãcut imposibil ca toate cele 256 de proiecte sã fie depuse pânã la termenul initial, de 30 octombrie 2017.

Primarii din judetul Vaslui au reusit sã depunã la Ministerul Dezvoltãrii documentatiile pentru aproximativ 150 de proiecte. Termenul final pentru depunerea dosarelor a fost data de 31 octombrie 2017. Salvarea edililor vine de la o nouã decizie a Ministerului Dezvoltãrii, de a prelungi termenul de depunere panã la data de 29 noiembrie 2017. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare pe PNDL 2 un numãr de 256 proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. Investitiile primarilor vizeazã reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, dezvoltarea retelelor de iluminat public, sisteme de alimentare cu apã si canalizare, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a spus cã institutia pe care o conduce a transmis la Bucuresti dosarele pentru toate cele 17 proiecte castigate, valoarea investitiilor fiind de 180 milioane lei. Vor fi reabilitate 14 drumuri judetene, douã poduri si va fi modernizatã o unitate de invãtãmant. ‘Vrem ca pe proiectele depuse de CJ Vaslui sã putem incepe sã lucrãm din vara anului viitor. Sper sã se depunã cat mai multe proiecte. Primarii sunt obligati sã le depunã, dacã vor sã aibã investitii in urmãtorii trei ani. Bugetele pentru sustierea dezvoltãrii localitãtilor sunt precare, si tocmai de aceea proiectele castigate reprezintã o gurã de oxigen pentru comunitãtile locale. Judetul Vaslui are nevoie de investitii in fiecare localitate’, a spus Ciprian Trifan.

Termene peste termene

Initial, termenul de depunere a dosarelor a fost data de 30 noiembrie 2017, dupã care a fost decalat la data de 30 octombrie. Referindu-se la scurtarea termenului de depunere a dosarelor, Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, spunea cã primarii trebuie sã se miste rapid. ‘Nu este corect cã se schimbã regulile in timpul jocului. Primarii care nu au inceput intocmirea documentatiilor de cand au depus aviziul general de proiecte, adicã la sfarsitul lunii martie 2017, nu cred cã mai au timp sã facã documentatiile. Vorbesc de situatiile topografice, geodezice etc. Zilnic, trebuie stat pe drumuri pentru intocmirea dosarelor. Cine nu se miscã, pierde finantareaî, a spus Neculai Moraru. Printre comunele care primesc cei mai multi bani pentru reabilitarea infrastructurii rutiere se numãrã, Bogdana (7,1 milioane lei), Blãgesti (6,6 milioane lei), Ciobani (6,3 milioane lei), Albesti (6 milioane lei).