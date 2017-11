Fruntasi la autorizare, codasi la încasare!

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

Peste 1.000 de angajati ai APIA din tarã vor protesta miercuri, în fata Guvernului, solicitând ca personalul centrelor judetene sã fie salarizat pe grila administratiei centrale. La protest, care va fi organizat între orele 10.00 si 15.00, vor participa si angajati ai APIA Vaslui. Ieri, angajatii au întrerupt din nou lucru, organizând un nou protest spontan în fata sediului institutiei. Trebuie spus cã, în ciuda nemultumirilor, angajatii APIA Vaslui au finalizat autorizarea la platã a avansurilor din subventiile în agriculturã aferente anului 2017.

Pentru a doua sãptãmanã consecutiv, angajati ai Agentiei de Plãti si Interventii in Agriculturã (APIA) din intreaga tarã continuã protestele, fiind nemultumiti de faptul cã, anul viitor, salariile vor scãdea cu panã la 30%. Protestatarii solicitã ca personalul centrelor judetene sã fie salarizat pe grila administratiei centrale. Dupã ce, timp de mai multe zile, salariatii APIA Vaslui au intrerupt lucrul si au iesit in fata sediului institutiei pentru aasi face publice nemultumirile, o parte dintre acestia urmeazã se se deplaseze, astãzi, la Bucuresti, pentru a lua parte la un mare miting de protest la care sunt asteptati circa 1.000 de angajati de la centre din intreaga tarã. Functionarii Agentiei de Plãti protesteazã pentru cã le vor scãdea salariile de la 1 ianuarie 2018, odatã cu intrarea in vigoare a noii legi a salarizãrii. Ei cer sã ca salariile sã le fie aliniate la grila salariilor de care beneficiazã functionarii din Aparatul Central al APIA, care au toate sansele sã creascã de la 1 ianuarie 2018, gratie sporului acordat functionarilor care gestioneazã fonduri europene. Sãptãmana trecutã, ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis angajatilor APIA ßsã stea linistiti si sã munceascã in folosul si pentru fermieri, pentru cã sunt plãtiti la zi si au nivele de retributie respectabile si meritate’. Vinerea trecutã, directorii tuturor Centrelor Judetene APIA au fost convocati la o sedintã cu conducerea institutiei, tinutã la Ministerul Agriculturii. Camelia Luchian, directorul Directiei Management Resurse Umane din APIA (sotia ministrului Daea), a discutat despre problema salariilor functionarilor din teritoriu si despre perspectiva scãderii acestora de la 1 ianuarie 2018. Sefa Resurselor Umane a promis cã se va face o simulare a salariilor pe care le vor primi functionarii APIA din teritoriu din ianuarie 2018. O altã veste este legatã de angajãri pe posturile rãmase libere, dupã pensionarea unor functionari din tarã. Pentru cã nu se pot face angajãri, Centrele Judetene APIA unde sunt posturi vacante pot completa schema de personal, prin transfer din Corpul Functionarilor Publici. Cu toate nemultumirile afisate, APIA Vaslui a finalizat autorizarea la platã a avansurilor din subventiile in agriculturã aferente anului 2017.