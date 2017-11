Fratii hoti, suspecti de incendierile din Murgeni, condamnati definitiv

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a dat solutia definitivã în cazul celor doi frati Apostolache, autori ai mai multor furturi si, în prezent, cercetati si pentru mai multe incendieri suspecte de pe raza orasului Murgeni. Judecãtorii ieseni i-au redus lui Emilian Costel, de la 4 ani si 11 luni de închisoare, pedeapsa aplicatã initial, la Judecãtoria Bârlad, la doar 3 ani si 8 luni de închisoare cu executare. În schimb, Florin Apostolache a rãmas cu aceeasi pedeapsã, de 6 ani si 11 luni de puscãrie, incluizând aici si alte douã condamnãri anterioare, pentru furt, cãrora li s-a revocat suspendarea executãrii. Între timp, cercetãrile pentru acuzatia de incendiere continuã, cei doi putând fi acuzati si de ultraj si amenintãri adresate politistilor care i-au arestat.

Ambasadorul Hans Klemm si-a exprimat, din nou, ingrijorarea fatã de o anumitã situatie, nu prea plãcutã, in care se aflã Romania. De data asta este vorba despre cea pe care o surprinde un Raport dat publicitãtii de Banca Mondialã si din care reiese cã Republica Moldova a devansat Romania in ceea ce priveste climatul de bussines. ‘Pe mine m-ar ingrijora – a declarat ambasadorul Statelor Unite in alocutiunea rostitã la ‘Topul National al Firmelor Private’, manifestare organizatã de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii – faptul cã Moldova are o pozitie mai bunã decat Romania’. Din capul locului, ne retine atentia o nuantã: de data asta, domnul ambasador a exprimat numai ‘ingrijorarea’, si nu ‘profunda ingrijorare’, asa cum a fãcut, nu cu multã vreme in urmã, atunci cand s-a pronuntat, cam cu de la sine putere!, asupra modificarea legilor justitiei. Legi care, in eventualitatea in care ar fi adoptate si puse in aplicare, domnia sa considerã cã ‘ar putea inversa parcursul Romaniei’. Dupã care, in aceeasi interventie, si pentru a nu lãsa impresia cã se limiteazã la a-si exprima ‘ingrijorarea’, inainte, dacã nu chiar in locul mediului privat si a autoritãtilor din scumpa noastrã patrie, ambasadorul Hans Klemm a luat la scãrmãnealã proiectele de reformã fiscalã ale guvernului si nu s-a lãsat panã nu le-a fãcut praf si pulbere. Rãmane de vãzut dacã executivul de la Bucuresti va executa, fãrã sovãire si fãrã intarziere, pretioasele indicatii trasate de ambasadorul Hans Klemm, sau se va mentine ferm pe pozitie si isi va sustine panã la capãt proiectele pe care le-a elaborat. Panã atunci, insã, ar fi foarte interesant, cred, sã cercetãm nitel mai atent de unde vine aceastã diferentã de ton din discursurile ambasadorului Hans Klemm. Adicã diferenta dintre ‘profunda ingrijorare’ pe care domnia sa o resimte atunci cand discutã despre modificarea legilor justitiei, respectiv numai ‘ingrijorarea’ domniei sale a propos de reforma fiscalã. Operatiune absolut necesarã, stiut fiind faptul cã slaba cotã de atractivitate, de incredere si de competitivitate a firmelor private romanesti se datoreazã, in mod cu totul si cu totul deosebit, campaniei sistematice de persecutie, vanãtorii turbate si, panã la urmã, discreditãrii premeditate la care acestea sunt supuse de cãtre DNA. Asta in vreme ce anumiti ambasadori – ‘cu greutate’, cum le-a zis, zilele trecute, Titus Corlãtean – fãceau potecutã la ministere, intervenind, mai mult sau mai putin in temeiul mandatului, in favoarea unor firme preferate. Bineinteles cã nu vorbim, aici, despre firme romanesti! Ca sã nu mai discutãm, acum, mai multe despre zarva care s-a iscat atunci cand anumite firme sau anumiti oameni de afaceri, care s-au aciuat pe mioriticele noastre meleaguri, s-au aflat in atentia autoritãtilor statului, in urma unor nereguli, deloc intamplãtoare si nu doar de calibru mic si mijlociu constate in ceea ce priveste practicile lor, practici pe care numai ‘bune’ nu le putem numi. În aceasta constã cauza (incã) scãzutei atractivitãti a climatului de bussiness din Romania, dureroasã realitate despre care vorbesc, pe un ton categoric si cu zdrobitoare dovezi, observatori avizati ai realitãtii. Culmea-culmilor, exact aceleasi entitãti ale mediului privat, timorate si hãrtuite in mod sistematic si deliberat de procurorii DNA, sub comanda multilateral medaliatei Laura Kovesi – pentru a cãrei numire a fãcut interventii la ministrul Justitiei, Titus Corlãtean, insusi ambasadorul Hans Klemm! -, fiind cele pe care, acum, acelasi ambasador Hans Klemm, le bate la palmã, ce-i drept, pe un ton mai ponderat, pe motiv cã s-au lãsat depãsite de surorile lor de peste Prut. Iatã, asadar, cateva dintre motivele pentru care nu m-au podidit lacrimi de emotie citind aceastã noile declaratii ale ambasadorului Hans Klemm. Declaratii pe care nu vreau si nu pot sã le consider ca exprimand o ‘ingrijorare’ (fãrã alte epitete), ci, numai si numai, o crasã ipocrizie. Mai mult, mai putin, dacã nu