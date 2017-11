Frati si întru buget!

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Scãderea impozitului pe venit de la 16 la 10% ar putea sã nu afecteze negativ bugetele locale si cel al judetului Vaslui, fiind posibil ca, de anul viitor, alocarea de cote defalcate din acest impozit si din TVA sã se facã având criteriul principal numãrul de locuitori al UAT-ului. În acest caz, municipiul Vaslui ar putea beneficia de un buget consistent, datorat si zecilor de mii de cetãteni moldoveni înregistrati ca locuind în Vaslui. În municipiul resedintã de judet sunt apartamente în care „locuieste” echivalentul populatiei unui sat mai rãsãrit si, la fel, blocuri cu o populatie comparabilã cu cea a Murgeniului!

În aceastã perioadã, primari din intreaga tarã isi aratã ingrijorarea cã sumele alocate UAT-urilor de la bugetul de stat anul viitor ar fi substantial reduse, din cauza micsorãrii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Recent, primarul Barladului, Dumitru Boros, arãta cã numai din diferenta de la impozitul pe venit municipiul ar putea pierde circa 89 milioane lei, dupã ce alocãrile in 2017 din aceastã sursã au fost in jurul sumei de 22 milioane lei. Trebuie spus cã veniturile la bugetele locale provin din trei surse: venituri proprii (impozite si taxe locale, amenzi, venituri din concesiuni si inchireri etc.), cota defalcatã din TVA si cea din impozitul pe venit, ultimele douã alocate de la Ministerul Finantelor Publice. Pe langã faptul cã, anul viitor, masa de impozitare a veniturilor va creste, urmare a trecerii contribuitilor sociale de la angajator la angajat, se pare cã proiectul bugetului national pe 2018 prevede ca sumele de la bugetul de stat sã fie distribuite in functie de numãrul de locuitori. Acest criteriu ar inlocui vechile formule de calcul, bazate si pe factori cum ar fi suprafata UATului ori nivelul de incasare a veniturilor proprii. Acest lucru ar insemna ca judetele mai sãrace sã primescã, din 2018, sume mai importante din impozitul de venit ori cota defalcatã din TVA. La fel, s-ar elimina unele nedreptãti care fãceau ca, de exemplu, Zorleniul sã primeascã sume mai mici decat comune mici, Ciocani ori Suletea, sau Barladul, mai putin decat Negresti ori Murgeni! Asta si pentru cã alocarea din impozitul pe venit direct cãtre comune sau orase ar putea creste de la 45% la 60%, in timp ce CJ va avea la dispozitie doar 10%, fatã de 18,5% ca acum, din suma totalã alocatã judetului pentru echilibrarea bugetelor locale sau situatii exceptionale. ‘Nu cred cã vor fi mari diferente, in ciuda temerilor unora legat de efectul pe care lar putea avea reducerea impozitului pe venit asupra bugetului comunelor sau oraselor. Va fi chiar mai bine pentru judetul Vaslui, care s-ar putea sã primeascã mai multi bani. De anul viitor, va fi o alocare mai echitabilã, pentru cã judetele care produceau mult, primeau cei mai multi bani de la bugetul de stat, iar cele mai sãrace, primeau ce mai rãmanea, oricum nu indeajuns pentru a-si rezolva problemele’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, cu ocazia sedintei consilierilor judeteni de marti, 14 noiembrie. ‘Iatã cã migratia din ultimii ani a cetãtenilor basarabeni cãtre judetul nostru are si aspecte pozitive, datoritã lor, a crescut populatia, chiar dacã doar in acte, si, drept urmare, vom avea un buget mai mare!’, a completat preseditele Buzatu. Cel mai mult de castigat de pe urma acestei migratii l-ar putea avea municipiul Vaslui, acolo unde, se pare, din totalul de 105 mii de locuitori inregistrati la inceputul anului 2017, aproape un sfert il reprezintã persoanele cu dublã cetãtenie, romanã si moldoveneascã, care, in ultimii ani, si-au fãcut mutatie si au obtinut ‘buletin de Vaslui’. Acesta este si motivul pentru care listele de vot de la alegerile locale de anul trecut, au scos la ivealã situatii absurde, cu locuinte in care figurau zeci de persoane pe metrul pãtrat. Într-un singur bloc, nr. 32, de pe strada Mihail Kogãlniceanu, cu 180 de garsoniere confort II, figurau peste 3.800 de persoane cu drept de vot, cei mai multi dintre ei, peste 90%, fiind in fapt basarabeni posesori de cãrti de indentitate emise absolut legal, de SPCLEP Vaslui. La fel, in cazul blocului 356, unde erau inregistrate 1.741 persoane de peste 18 ani, numãr care depãseste intreaga populatie a comunelor Pochidia sau Ciocani! Ori cazul blocului 235, de pe strada Racova, cu 1.597 persoane cu drept de vot, adicã mai multe decat populatia comunei comuna Bãlteni. La acestia se adaugã copiii acestor basarabeni, inregistrati ca locuind acolo, desi ei au migrat de mult cãtre paradisul european. Chiar dacã existenta pe listele de vot a acestor persoane care nu locuiesc efectiv in oras a atras, statistic, o prezentã scãzutã la vot, in schimb, se pare cã va fi beneficã pentru bugetul viitor al municipiului.