Finalizarea alimentãrii cu apã a comunei Codãesti, o epopee întinsã pe 10 ani!

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui va lua de la Centrul medico-social din Codãesti suprafata de 257 metri pãtrati, pe care o va ceda Primãriei din comunã, în vederea construirii unui drum de acces cãtre putul de apã ce alimenteazã comunitatea. Epopeea finalizãrii alimentãrii cu apã a comunei în cauzã a durat aproape zece ani, jumãtate din perioadã fiind alocatã gãsirii sursei de apã potabilã. Când acest lucru sa realizat, edilii si-au dat seama cã nu au acces la putul respectiv, pentru eventualele reparatii ale pompelor sau alte operatii de întretinere.

Încã din 2008, conducerea comunei Codãesti a incercat implementarea unui sistem de alimentare cu apã in sistem centralizat, apa din primele puturi, forate in 2010, nefiind insã potabilã. Probele de apã din cele 3 puturi, a cate 60 de metri adancime, sãpate atunci, s-au dovedit a fi contaminate cu nitriti si nitrati, apa fiind improprie consumului. Acum doi ani, s-a forat un alt put, de aceastã datã cu succes, de 150 metri adancime, in apropierea forajelor initiale. Existã insã o problemã: nu existã nici o cale de acces la put, terenul panã la drumul comunal din apropiere nefiind in domeniul public sau privat al comunei. Calea de acces este absolut necesarã pentru eventualele interventii ale utilajelor in vederea reparatiilor pompelor sau curãtãrii perioadice a putului. Pentru remedierea situatiei, Primãria Codãesti a solicitat Consiliului Judetean o suprafatã de teren din patrimoniul Centrului medico-social din Codãesti, cu drept de folosintã sau servitute, pe care va fi amplasat drumul de acces. Nici mãcar rezolvarea acestei cereri nu a fost lucru usor, fiind nevoie de dezmembrarea, din totalul de peste 32 ha a terenului din folosinta Centrului, a suprafetei solicitate, de 257 mp, operatiune finalizatã la 9 luni de la primirea cererii din partea primãriei Codãesti. Acum, pentru finalizarea completã a proiectului de alimentare cu apã in sistem centralizat din comuna in cauzã mai este un singur hop: consilierii judeteni trebuie sã aprobe, astãzi, hotãrarea de CJ privind dezmembrarea, in douã loturi, a terenului Centrului medico-social din Codãesti si predarea suprafetei de 257 mp cãtre primãria din comunã. O simplã formalitate, dupã un deceniu de asteptare!