Expozitie dedicatã Arhitecturii Bârladului de altãdatã – clãdiri demolate în anii ’70 – ’80

Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul ‘Vasile Parvan’ din Barlad invitã publicul la vernisajul expozitiei de fotografie ßArhitectura Barladului de altãdatã. Clãdiri demolate in anii ’70 ’80’, sambãtã, 4 noiembrie, cu incepere de la ora 11.00, la sediul muzeului din strada Republicii nr. 235. Fotografiile selectate din colec tia regretatului Nicolae Mitulescu, aflatã in patrimoniul muzeului barlãdean, precum si cele provenite din arhiva personalã a profesorului Marcel Proca, pun in evidentã atat stilul arhitectural al clãdirilor din Barladul de odinioarã, cat si urmãrile seismului din anul 1977 si cele ale sistemului de urbanizare, impus in a doua jumãtate a secolului al XX-lea. Asa se explicã demolarea caselor in care au locuit personalitãti ale orasului (casa generalului Naumescu, casa medicului Marcel Vainfeld, casa preotului Barnovescu, casa pãrintilor sculptorului Marcel Guguianu etc.), dar si a multor clãdiri in care au functionat institutii publice si magazine (clãdirea CEC, clã direa fostei Primãrii, clãdirea in care a functionat Hotelul ‘Europa’ si mai apoi Casa actorilor, clãdirea fostului Palat al telefoanelor, clãdirea Postei vechi, atelierul de ascutitorie al italianului Madotto, restau rantul ‘Bicaz’ etc.). Informatii legate de istoricul clãdirilor si locurilor din Barlad cuprinse in expozitie, vor fi oferite la vernisaj de prof. dr. Elena Monu si prof. Marcel Proca. Expozitia va putea fi vizionatã panã pe data de 15 Decembrie.