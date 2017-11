Expozitie de astrofotografie la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

Departamentul de astronomie din cadrul Muzeu lui ‘Vasile Parvan’, din Barlad, invitã publicul sã participe la vernisajul expozitiei temporare ‘Luminã din Univers’ ce va avea loc, maine, 29 noiembrie, cu incepere de la ora 12.00, la sediul central, din strada Vasile Parvan nr. 1. Tema centralã a expozitiei ‘Luminã din Univers’ este astrofotografia de peisaj realizatã in Romania, Insulele Canare si SUA. Lucrãrile sunt tablouri canvas, imagini imprimate pe panzã de bumbac de dimensiuni mari. Predominã fotografia astronomicã de peisaj nocturn, ce surprinde cerul noptii, cu arcuirea Cãii Lactee peste peisajul terestru, dar si diverse fenomene astronomice sau atmosferice. Autorul expozitiei si invitatul special al acestui eveniment este Valentin Grigore, presedintele Societãtii Astronomice Romane de Meteori, Coordonator National pentru Romania al organizatiei mondiale Astronomi Fãrã Frontiere si laureat international in astrofotografie. Expozitia va fi deschisã publicului in perioada 29 noiembrie30 ianuarie 2018.