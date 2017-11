Excelenta în afaceri, rãsplãtitã la Topul Firmelor

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

În cadru festiv, Camera de Comert, Industrie si Agriculturã a judetului Vaslui a premiat, cu ocazia celei de-a XXIV-a editii a Topului Firmelor, agentii economici cu cele mai bune rezultate obtinute în anul 2016. Marele premiu din acest an a fost adjudecat de Rulmenti SA Bârlad, una din putinele mari fabrici din judet care a supravietuit schimbãrilor dramatice de dupã ’89. Este de remarcat faptul cã, pe baza unor criterii aplicate la nivel national, nu mai putin de 1.751 de firme vasluiene, din 7 domenii de activitate economicã, au fost selectate în clasamentul întocmit de CCIA, 358 de firme întrunind un punctaj care le permite sã ocupe primul loc în ceea ce priveste excelenta în afaceri.

Peste 200 de persoane, oameni de afaceri, reprezentanti ai autoritãtilor publice locale si judetene sau ai institutiilor de stat, au fost prezenti vineri, la cea de-a XXIV-a editie a Topului Firmelor Vaslui, ocazie cu care a fost premiatã excelenta in afaceri in anul 2016. Evenimentul a beneficiat si de prezenta unor invitati de marcã, a ambasadorului Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionitã, si a vicepresedintelui Camerei de Comert si Industrie din Republica Moldova, Mihai Apopii. Pe langã inmanarea, in cadru festiv, a premiilor pe deplin meritate, oamenii de afaceri prezenti au avut ocazia sã se destindã, pret de o searã, distractia fiind asiguratã de o cunoscutã formatie moldoveneascã, Millenium. ‘E de apreciat cã agentii economici vasluieni au reusit nu numai sã-si mentinã afacerile, dar chiar, unii dintre ei, sã si le dezvolte, unii, cu rezultate chiar remarcabile. Topul Firmelor este o actiune care aduce impreunã, sub acelasi acoperis, oamenii de afaceri din judetul Vaslui, reprezentanti ai administratiei locale, directori de deconcentrate si parlamentari. Le multumim tuturor cã au venit la acest top, avem ocazia sã ne cunoastem mai bine, sã ne distrãm si, de ce nu, sã punem baza unor viitoare relatii de colaborare’, s-a adresat celor prezenti Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui, organizatorul evenimentului. Trebuie spus cã topul celor mai bune firme este intocmit pe baza rezultatelor financiare obtinute in anul precedent, printre criterii fiind cifra de afaceri, 100.000 lei pentru microintreprinderi si 250.000 pentru alte entitãti economice, sau profitul pozitiv din exploatarea activitãtii. Nu sunt luate in considerare firme cu datorii la stat sau la bugetele locale, ori cele in stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, insolventã sau intrerupere temporarã a activitãtii la data intocmirii clasamentului. Dupã aplicarea criteriilor obligatorii si calculul punctajului, conform unui algoritm aplicat la nivel national, nu mai putin de 1.751 de firme vasluene au reusit performanta de a intra in acest clasament, din care 1.071 firme au ocupat unul din primele 10 locuri pe 7 domenii de activitate. Este vorba de firme care activeazã in Cercetare, Dezvoltare si HighTech; Industrie; Agriculturã, Silviculturã, Pescuit; Constructii; Servicii; Comert sau Turism. Conform punctajului, nu mai putin de 358 de societãti au fost selectate pentru a ocupa locul I in acest clasament al celor mai bune firme, alte 192 firme intrunind punctajul aferent locului II, iar 128 firme s-au clasat pe locul III. Premiul cel mare si Placheta de Excelentã a editiei din acest an au fost castigatr de Rulmenti SA, una din fabricile fanion ale judetului Vaslui si care, intr-un Top al exportatorilor din Romania, a ocupat locul II. Cele mai bune firme, pe domenii de activitate, au primit la randu-le plachete de excelentã si, alãturi de celelalte firme ocupante ale uneia din primele zece locuri, vor reprezenta judetul Vaslui la Topul National al Firmelor, la fiecare domeniu, grupã si clasã de mãrime a intreprinderii. Mai trebuie remarcatã si premierea, de cãtre organizator, CCIA Vaslui, a celor mai buni elevi vasluieni, cu rezultate extraordinare la Olimpiadele Nationale si Internationale din anul scolar 20162017. Astfel, au primit plachete de excelentã Ioana Adelina Ralea, elevã a Colegiului National ‘Cuza Vodã’ Husi, Andrei Bordeianu si Vlad Gabriel Sambotin, olimpici ai Liceului ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui.